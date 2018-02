Am Dienstag wird das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu der Rechtmäßigkeit von Dieselfahrverboten erwartet. Entsprechende Regelungen könnten über eine geplante Änderung der StVO bereits 2018 eingeführt werden.

Im Kampf gegen Diesel-Abgase plant der Bund noch dieses Jahr deutschlandweite Regelungen für Fahrverbote zu schaffen. Diese Bestimmungen könnten im Zuge einer ohnehin geplanten Änderung der Straßenverkehrsordnung 2018 kommen, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag in Berlin. Man wolle so den Kommunen weitere Instrumente an die Hand geben, um die Stickoxid(NOx)-Grenzwerte in besonders belasteten Gebieten wieder zu erreichen. Dies sei der EU auch in einem Brief angekündigt worden, der vor zwei Wochen öffentlich wurde.

Das Vorhaben stehe nicht in Zusammenhang mit dem für Dienstag erwarteten Urteil des Bundesverwaltungsgericht über die Zulässigkeit von Fahrverboten, sagte er. In der mündlichen Verhandlung hatte die Frage breiten Raum eingenommen, ob eine bundesweite Regelung Voraussetzung für Diesel-Fahrverbote sei.

Verwaltungsgerichte ...

