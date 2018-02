DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.760,60 +0,43% +3,16% Euro-Stoxx-50 3.462,29 +0,61% -1,19% Stoxx-50 3.075,71 +0,56% -3,21% DAX 12.529,90 +0,37% -3,00% FTSE 7.285,00 +0,56% -5,77% CAC 5.346,38 +0,55% +0,64% Nikkei-225 22.153,63 +1,19% -2,69% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,46% -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,39 63,55 -0,3% -0,16 +5,0% Brent/ICE 67,04 67,31 -0,4% -0,27 +1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,12 1.328,82 +0,7% +9,30 +2,7% Silber (Spot) 16,68 16,53 +0,9% +0,15 -1,5% Platin (Spot) 1.002,35 996,55 +0,6% +5,80 +7,8% Kupfer-Future 3,21 3,21 +0,0% +0,00 -2,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die gute Laune der Wall Street könnte in eine weitere Runde gehen. Die jüngste Rally am Aktienmarkt ist eng gekoppelt mit der Entwicklung am Rentenmarkt. Denn zuletzt sind steigende Renditen stets als Zeichen zunehmender Zinserwartungen interpretiert worden, die den Aktienmarkt belastet hatten. Am Rentenmarkt gehen die Renditen aktuell leicht zurück und liefern insofern kein Störfeuer für den US-Aktienmarkt. Zum Wochenbeginn werden sich aber wieder zwei Vertreter der US-Notenbank zu Wort melden, deren Aussagen auf neue Hinweise zum künftigen Zinspfad der Federal Reserve abgeklopft werden dürften. Richtig spannend für viele Börsianer dürfte aber der Auftritt des neuen Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Kongress am Dienstag werden. Die Frage, ob die Fed mit drei oder doch vielleicht mit vier Zinserhöhungen im laufenden Jahr plane, sei weiterhin nicht beantwortet, heißt es im Handel.

Kraft Heinz Company steigen vorbörslich um 0,3 Prozent. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Starinvestor Warren Buffett Ende April mit dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem Board des Nahrungsmittelkonzerns ausscheiden wird. Einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kurs sehen Händler aber nicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

- IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -9,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein steigender Euro ist nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Die Aktienkurse kommen von ihren Tageshochs zurück. Daneben halten sich die Anleger vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell, den Parlamentswahlen in Italien sowie dem Ergebnis des SPD-Mitgliederenscheids zur Großen Koalition am Sonntag zurück. Vor allem die Rede des neuen US-Notenbankchefs Powell am Dienstag steht im Fokus - in Europa die Wahl in Italien am Wochenende, heißt es. Als entscheidend für die Aktienmärkte wird ohnehin die Entwicklung auf der Zinsseite gesehen. "Sollten die Zinsen weiter steigen, geht es mit den Aktienbewertungen steil nach unten", so der Händler. Am Mittag rentieren 10-jährige Bundesanleihen bzw. Treasuries wenig verändert. Nachrichtlich stehen am Morgen vor allem Automobilwerte im Fokus nach dem Zahlenausweis von VW und dem Einstieg von Geely bei Daimler am Freitag. Zum einen fragt man sich an der Börse, welche Strategie die Chinesen bei Daimler verfolgen. Zudem ist offen, wie die Beteiligung in Höhe von 9,69 Prozent an den Stuttgartern in aller Stille gekauft werden konnte. Daimler verlieren 0,8 Prozent. VW legen dagegen um 1,8 Prozent zu. Der Konzern plant, Nutzfahrzeuge für China zu produzieren. Bayer steigen um 0,9 Prozent, nachdem ein Bericht positive Signale für den Zusammenschluss mit Monsanto aus Richtung der EU angedeutet hat. Eine Gewinnwarnung schickt PostNL um 17 Prozent nach unten. Deutsche Post liegen 0,2 Prozent im Plus. Provident Financial brechen um 9,5 Prozent ein - belastet von einem Bericht über eine mögliche Kapitalerhöhung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.50 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2330 +0,35% 1,2330 1,2293 +2,6% EUR/JPY 131,63 +0,03% 131,28 131,15 -2,7% EUR/CHF 1,1529 +0,10% 1,1502 1,1505 -1,6% EUR/GBP 0,8784 -0,16% 0,8792 1,1366 -1,2% USD/JPY 106,77 -0,30% 106,48 106,69 -5,2% GBP/USD 1,4038 +0,50% 1,4024 1,3971 +3,9% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 10.256,01 -31,24

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsianer folgten den guten Vorgaben der Wall Street und ließen die jüngst noch stimmungsbelastenden Ängsten vor steigender Inflation und damit möglicherweise potenziell schneller steigenden Zinsen hinter sich. Unterstützung erhielten sie dabei von weiter gesunkenen Renditen an den Anleihemärkten. Stattdessen setzten sie auf eine ungebrochen robuste Konjunktur, zumal es dafür derzeit auch kein Störfeuer zu geben scheint. In Tokio sorgte für Beruhigung, dass die Notenbank zuletzt bei den Käufen von Staatsanleihen über die verschiedensten Laufzeiten ihr Kaufvolumen unverändert ließ. Der japanische Notenbankchef Kuroda sagte, dass er keine Notwendigkeit sehe, den aktuellen Rahmen für die geldpolitische Lockerung zu überdenken. An den anderen Plätzen fielen die Gewinne bei den Aktien etwas geringer aus. In Shenzhen gewann der Index über 2 Prozent. Hier stützte, dass Peking Reformen für Börsengänge erneut verschoben hat. An den chinesischen Börsen sorgte für Gesprächsstoff, dass sich das Zentralkomitee der KP dafür ausgesprochen haben soll, die Amtszeitbegrenzung von zweimal fünf Jahren für den Staatspräsidenten aufzuheben. Aus Sicht der Anleger könnte das positiv sein, sagte ein Asienexperte. Gestützt wurde die Stimmung auch vom halbjährlichen Bericht der Fed an den US-Kongress. Gesucht waren Autowerte: Geely zogen um über 7 Prozent an, Great Wall Motor um 5,2 Prozent und BYD um 2,3 Prozent. BAIC kamen dagegen leicht zurück. Für Fantasie sorgten die neuesten Nachrichten über internationale Kooperationen, vor allem aber die Beteiligung des Chairman des Volvo-Mutterkonzerns Geely bei Daimler mit 9,69 Prozent. Daneben arbeitet Great Wall bei Elektroautos mit BMW zusammen, und Baic Motor und Daimler wollen die Produktionskapazitäten von Mercedes-Benz in China ausweiten.

CREDIT

Etwas erhöht zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Damit spiegeln sie die Unsicherheit zu Beginn einer extrem ereignisreichen Woche wider. Denn immerhin werden vom neuen Oberhaupt der Fed, Jerome Powell, Hinweise erwartet, ob es bei drei Zinserhöhungen bleiben wird oder es doch zu vier kommen könnte. Für Vorsicht sorgt zusätzlich, dass der Wirtschaftsbericht des neuen Fed-Chefs vor dem Bankenausschuss vorgezogen wurde. Statt Mittwoch wird er nun am Dienstag stattfinden. Unsicherheiten vor der Wahl in Italien am Wochenende dürfte zudem Anfälligkeiten bei den Spreads der europäischen Peripherieländer begünstigen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Geely will nach Daimler-Einstieg keine weiteren Aktien kaufen

Der chinesische Unternehmer Li Shufu plant nach dem Einstieg bei Daimler keine weitere Aufstockung seiner Beteiligung. Es gebe keinen Plan, weitere Anteile zu kaufen, sagte Li am Wochenende. Seinen Einstieg mit 9,7 Prozent für rund 9 Milliarden US-Dollar bei dem Stuttgarter Autokonzern begründete der Geely-Chef mit dem sich rasch ändernden Umfeld und dem zunehmenden Wettbewerb durch Unternehmen außerhalb der Autobranche. Für einzelne Hersteller sei es schwierig, diesen "Kampf" alleine zu gewinnen.

Bundesregierung: Geely-Einstieg bei Daimler "unternehmerische Entscheidung"

Die Bundesregierung hat den Einstieg des chinesischen Autokonzerns Geely mit dem Investor Li Shufu bei der Daimler AG als unternehmerische Entscheidung eingestuft und eine Bewertung abgelehnt. Auch zu der Frage, ob finanzaufsichtliche Meldeschwellen eingehalten worden seien, wollten sich Sprecher der relevanten Ministerien ebensowenig positionieren wie eine Sprecherin der Finanzaufsicht Bafin.

Deutsche Bank will DWS vor Ostern an die Börse bringen

Die Deutsche Bank hat den Startschuss für den Börsengang ihrer Vermögensverwaltung gegeben. Mit der "Intention to Float" startet die Vermarktung der Aktien der Deutsche Asset Management, die global unter dem Namen DWS firmiert. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll laut den Unternehmen zum "frühestmöglichen Zeitfenster" erfolgen.

Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks bei Eon auf

Im Tarifstreit mit dem Energieversorger Eon hat die Gewerkschaft Verdi die rund 10.000 Beschäftigten erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Am Dienstag, wenn die Tarifverhandlungen in Hannover fortgesetzt werden, treffen sich Eon-Mitarbeiter aus Brokdorf, Hamburg und ganz Niedersachsen sowie Bremen in der niedersächsischen Landeshauptstadt, um zu streiken, wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mitteilte.

Telekom und SAP weiten Partnerschaft auf Internet der Dinge aus

Die Deutsche Telekom und der Softwarekonzern SAP weiten ihre Partnerschaft auf das Internet der Dinge (Internet of Things - IoT) aus. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen an einer umfassenden, kostenwirksamen Lösung, die Konnektivität, Unternehmensanwendungen, die Verfolgung und Überwachung von Geräten und Supportdienste bietet, wie sie auf dem Mobile World Congress in Barcelona ankündigten.

Volkswagen will Nutzfahrzeuge in China produzieren

Volkswagen will künftig auf dem weltweit größten Automarkt auch Nutzfahrzeuge produzieren. "Wir glauben, dass die Zeit für uns jetzt reif ist, in China durchzustarten und die Angebotspalette des Konzerns um Nutzfahrzeuge zu ergänzen", sagte VW-Nutzfahrzeugvorstand Jörn Hasenfuß der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Durch eine Produktion am Ort könne man die Fahrzeuge deutlich günstiger anbieten.

Axel Springer: CEO Digital Ventures Müffelmann geht

Für das Medienhaus Axel Springer gewinnt das USA-Geschäft an Bedeutung. Im Zuge des Ausscheidens von Jens Müffelmann wird künftig das für News Media zuständige Vorstandsmitglied Jan Bayer für die Koordination des USA-Portfolios verantwortlich sein, wie das Unternehmen ankündigte.

SAF-Holland erreicht Ziele und stellt weiteres Wachstum in Aussicht

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat seine Prognosen im vergangenen Jahr erreicht und stellt für das laufende Jahr weiteres Umsatzwachstum in Aussicht. Nach vorläufigen Zahlen wuchs der Konzernumsatz 2017 organisch um 9,3 Prozent auf 1,139 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 91,2 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert von 90,4 Millionen.

AMS will mit Nullkupon-Wandelanleihen 600 Millionen Euro einsammeln.

Der österreichische Halbleiterhersteller AMS AG will mit der Platzierung von unverzinsten Wandelanleihen insgesamt 600 Millionen Euro einsammeln. Der Nettoerlös der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Finanzierung von möglichen Fusionen und Akquisitionen, verwendet werden, teilte der Apple-Zulieferer mit.

IPO/Bank NIBC will in Amsterdam an die Börse

Die niederländische Bank NIBC plant den Gang an die Börse Amsterdam. Der Eigentümer JC Flowers & Co will den Angaben zufolge rund 35 Prozent der Aktien verkaufen. Das Angebot soll in den kommenden Wochen unterbreitet werden, es richte sich an institutionelle und private Investoren in den Niederlanden. Einen Ausgabepreis nannte NIBC nicht.

Ausblick von PostNL enttäuscht - Aktie bricht ein

Die niederländische PostNL schraubt ihre Ziele für 2020 zurück. Der Markt reagiert enttäuscht, die Aktie bricht um knapp 17 Prozent ein. Der Dienstleister stellt nun für das Jahr 2020 einen bereinigten Bar-Betriebsgewinn (underlying cash operating income - UCIO) von 230 bis 300 Millionen Euro in Aussicht. Ende Februar 2017 lag die Messlatte bei 310 bis 380 Millionen Euro.

RIB Software übernimmt 51 Prozent der Datengut GmbH

Die RIB Software verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich Bauwesen. Sie übernimmt 51 Prozent der Datengut GmbH. Der Kaufpreis, der nicht beziffert wurde, werde jeweils zur Hälfte mit eigenen Aktien und Barmitteln bezahlt, teilte die im TecDAX notierte Gesellschaft mit.

Rio Tinto erhält Gebot von Norsk Hydro für Aluminium-Aktiva

Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat von Norsk Hydro ein verbindliches Angebot von 345 Millionen US-Dollar für eine Reihe von Aluminiumaktivitäten in Europa erhalten. Die Offerte gelte für die ISAL-Hütte von Rio Tinto in Island, die 53-prozentige Beteiligung an der Anodenfabrik Aluchemie in den Niederlanden und die 50-prozentige Beteiligung an der Aluminiumfluoridfabrik Alufluor in Schweden, wie Rio Tinto plc mitteilte.

UPS will wegen Scheitern des TNT-Kaufs Schadensersatz von der EU

United Parcel Service (UPS) hat die Europäische Kommission auf 1,742 Milliarden Euro Schadensersatz plus Zinsen verklagt. Die EU-Kartellwächter hatten dem US-Logistikkonzern die Übernahme des niederländischen Wettbewerbers TNT Express Ende Januar 2013 untersagt. UPS sei dadurch daran gehindert worden, "die mit der geplanten Transaktion verbundenen Vorteile zu realisieren", begründet der Konzern die Klage.

Samuelsson muss Board bei Lkw-Bauer Volvo wegen Daimler/Geely verlassen

Der Einstieg von Geely bei Daimler hat personelle Konsequenzen beim Nutzfahrzeughersteller Volvo. Hakan Samuelsson, derzeit Boardmitglied bei dem schwedischen Unternehmen, wird nicht erneut in das Gremium einziehen, teilte die Volvo AB mit. Ein entsprechender Antrag für seine geplante Wiederwahl während des Aktionärstreffens am 5. April werde wieder zurückgenommen.

Filmstudio Weinstein muss Konkurs anmelden

Nachdem ein geplanter Verkauf der Filmproduktionsfirma Weinstein geplatzt ist, muss das Studio nun Konkurs anmelden. Die Entscheidung fiel zwei Wochen nachdem der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman eine Klage gegen das unabhängige Filmstudio und seine Gründer, Bob und Harvey Weinstein, wegen sexueller Belästigung eingereicht hat. Das Unternehmen stand davor kurz vor einem Deal mit einem Konsortium um die Geschäftsfrau Maria Contreras-Sweet.

