Der USD/CHF verzeichnet zur Mitte des europäischen Handels leichte Verluste, und so wird ein Großteil der Erholung vom Tief abgebaut, während sich das Paar dem Freitag Swingtief nähert. Das Paar steht zum Beginn der neuen Handelswoche unter Verkaufsdruck, was vor allem der US Dollar Schwäche zuzuschreiben ist, die auf dem Rückgang der US Treasury Anleihenrenditen ...

