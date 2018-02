FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Von gleich mehreren Kaufempfehlungen haben am Montag die Vorzugsaktien von Volkswagen profitiert. Mit UBS, JPMorgan und Goldman Sachs bekräftigten drei große Investmenthäuser ihre Kaufvoten, Letztere beließ die VW-Aktie zudem auf der "Conviction Buy List". Der Kurs zog daraufhin um 2,50 Prozent auf 166,66 Euro an - ein Wochenhoch. Auch Warburg Research riet unverändert zum Kauf der Aktien des Autoherstellers.

Am Freitagnachmittag waren die Papiere nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2017 zunächst stark gefallen, hatten anschließend die Verluste aber großteils wieder aufgeholt. Ein Händler wertete die Kursgewinne am Montag auch als Erholung auf die vorangegangenen Verluste. So hatten VW zuletzt vom Hoch im Januar bei 192,46 Euro mehr als 15 Prozent eingebüßt im Gleichschritt mit den in dieser Phase unter Druck geratenen Aktienmärkten./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007664039

AXC0141 2018-02-26/13:58