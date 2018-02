BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Carsharing-Kunden in Deutschland ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Sie erhöhte sich um 395 000 auf 2,11 Millionen, wie der Bundesverband Carsharing am Montag in Berlin mitteilte. Das entspricht einem Wachstum von 23 Prozent. Der Anstieg ging vor allem auf das Konto von Anbietern, die Autos stationsunabhängig vermieten. Im Vergleich dazu kamen nur wenige Mietfahrzeuge hinzu: In die Flotten der Anbieter wurden 750 zusätzliche Autos aufgenommen (plus 4,4 Prozent), insgesamt waren es zum Jahresanfang 17 950. Stichtag der Datenerhebung war der 1. Januar 2018./brd/DP/nas

