München (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



- Susan Sideropoulos überrascht verliebte Paare - Wer schafft es, seine Hochzeit in zwölf Stunden vorzubereiten? - Ausstrahlung: Dienstag, 27. Februar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Susan Sideropoulos überrascht Andrea und Martin, die sich unbedingt in naher Zukunft das Jawort geben möchten. Doch dank der Überraschung könnte dieser Traum sehr viel schneller Wirklichkeit werden als geplant.



Susan Sideropoulos macht Andrea und Martin ein verlockendes Angebot: 15.000 Euro Hochzeitsbudget, wenn sie ihre Trauung innerhalb von zwölf Stunden organisieren. Überschreiten sie das Budget oder brauchen sie länger, kann heute nicht geheiratet werden. Schaffen es die beiden jedoch rechtzeitig, bekommen sie eine Flitterwochenreise geschenkt.



Anfangs fühlen sich Andrea und Martin noch siegessicher, doch je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird ihnen das Ausmaß der Herausforderung bewusst. Wird es ihnen gelingen, sich am Ende rechtzeitig das Jawort zu geben? Oder platzt der Traum von der Hochzeit und den gemeinsamen Flitterwochen?



Über "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar"



Vom Brautkleid über die Ringe bis hin zur Torte - Hochzeitsvorbereitungen dauern in der Regel mehrere Wochen oder sogar Monate. Doch geht es auch sehr viel schneller? Bei "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar" überrascht Susan Sideropoulos verliebte Paare mit einem romantischen aber herausfordernden Angebot: Das Paar bekommt ein Budget von 15.000 Euro für die eigene Hochzeit - doch diese muss noch am selben Tag innerhalb von zwölf Stunden stattfinden. Wenn das gelingt, gibt es obendrein auch noch die Flitterwochen geschenkt. Die Uhr tickt und die rasante Reise zum Traualtar ist eröffnet!



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt:



RTL II Programmkommunikation Sandro Kolbe +49 (0)89 64185 6514 sandro.kolbe@rtl2.de