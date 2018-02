Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB erwartet rekordträchtiges Beschäftigungswachstum

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sagt für die kommenden Monate ein rekordträchtiges Beschäftigungswachstum voraus. Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers steigt im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf ein Allzeithoch von 107,4 Punkten. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) beruht auf den Erwartungen der Arbeitsagenturen.

Commerzbank: Coeure stimmt Märkte auf Ende der Nettokäufe ein

EZB-Direktor Benoit Coeure hat die Finanzmärkte nach Einschätzung der Commerzbank auf ein Ende des Nettoankaufs von Anleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) eingestimmt. Volkswirt Michael Schubert weist auf eine Rede hin, die Coeure am Freitagabend gehalten hat, in der der für Marktoperationen zuständige Franzose sagte: "Das Eurosystem kann sich als Käufer vom Markt zurückziehen, ohne einen unerwünschten Anstieg der Laufzeitprämie zu riskieren." Schubert erwartet, dass die EZB nun ihre Aussagen zum künftigen Zinskurs (Forward Guidance) ändern wird.

Barclays: Euroraum-Teuerung sinkt auf 1,2 Prozent

Barclays erwartet, dass die Euroraum-Verbraucherpreise im Februar nur noch mit einer Jahresrate von 1,2 (Januar: 1,3) Prozent gestiegen sind. Nach Aussage von Analyst Fabio Fois steht dahinter die Erwartung, dass die deutsche HVPI-Inflationsrate auf 1,3 (1,4) Prozent gesunken ist und die italienische auf 0,8 (1,2) Prozent. Dagegen werden für Frankreich und Spanien Anstiege prognostiziert, und zwar auf 1,6 (1,5) und 0,9 (0,7) Prozent.

Neuer Fed-Chef Powell am Dienstag und Donnerstag vor dem Kongress

Der neue Fed-Chef Jerome Powell wird am Dienstag zu seiner ersten halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress erscheinen. Sein Eröffnungsstatement wird bereits um 14.30 Uhr (MEZ) veröffentlicht, die eigentliche Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses beginnt um 16.00 Uhr. Am Donnerstag (16.00 Uhr) findet eine weitere Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats statt.

Analysten: Powell hält sich an das Drehbuch

Analysten erwarten, dass der neue Fed-Chef Jerome Powell bei seiner ersten halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress am Dienstag die solide Wirtschaftslage anerkennen wird, aber nichts hinzufügen wird, was die Meinung der Investoren über den geldpolitischen Straffungskurs ändern wird. "Wir glauben, dass Powell wahrscheinlich einen positiven Ton anschlagen wird, aber alle Hinweise auf einen veränderten zinspolitischen Pfad unterlassen wird", sagen die Experten von RBC.

Merkel setzt bei CDU-Parteitag auf Neustart

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat ihrer Partei einen programmatischen Neuanfang versprochen. "Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen und wieder ein besseres Ergebnis erreichen", sagte Merkel am Montag bei einem CDU-Parteitag in Berlin. Die Kanzlerin warb dort in einer knapp einstündigen Rede für die Inhalte des Koalitionsvertrages mit der SPD, der anschließend zur Abstimmung stand.

CDU-Ministerpräsident Günther: Unmut in der Partei hat sich gelegt

Der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther hat kurz vor dem CDU-Parteitag in Berlin die Ministerliste von Kanzlerin Angela Merkel gelobt und eine inzwischen wieder gute Atmosphäre in der Partei festgestellt. "Das ist wirklich eine starke Ministerliste, die Angela Merkel vorgelegt hat", sagte Günther im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es gebe eine "deutliche Verjüngung", neue Namen seien mit dabei, und vermeintliche Kritiker seien eingebunden. "Von daher hat sie da einen richtig großen Wurf gemacht."

SPD legt in Umfrage wieder zu

Die Werte für die SPD haben sich in einer aktuellen Umfrage von ihren jüngsten Tiefstständen erholt. Mit 18 Prozent liegt sie in dem von dem Meinungsforschungsinstitut Forsa ermittelten RTL/n-tv-Trendbarometer zwei Prozentpunkte über dem Wert der Vorwoche. Auch die Union verbesserte sich und erreicht mit 35 Prozent einen Punkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD kommt auf 13 Prozent, die Grünen auf 12 Prozent und die FDP sowie die Linke auf je 9 Prozent.

Wirtschaftsministerin Zypries in Sorge wegen Chinas Einstieg bei Daimler

Der Einstieg des chinesischen Investors Li Shufu beim Stuttgarter Autobauer Daimler stößt auf große Skepsis im Bundeswirtschaftsministerium. "Das muss man besonders aufmerksam beobachten", sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zu Dow Jones Newswires am Rande einer Pressekonferenz in Berlin. Es sei für jedes Unternehmen schwierig, "wenn die Konkurrenz mit am Tisch sitzt", ergänzte die SPD-Politikerin.

Bundesregierung: Geely-Einstieg bei Daimler "unternehmerische Entscheidung"

Die Bundesregierung hat den Einstieg des chinesischen Autokonzerns Geely mit dem Investor Li Shufu bei der Daimler AG als unternehmerische Entscheidung eingestuft und eine Bewertung abgelehnt. Auch zu der Frage, ob finanzaufsichtliche Meldeschwellen eingehalten worden seien, wollten sich Sprecher der relevanten Ministerien ebensowenig positionieren wie eine Sprecherin der Finanzaufsicht Bafin.

BVK: Beteiligungskapital 2017 auf Rekordniveau

Das Beteiligungskapital in Deutschland hat nach Angaben des Branchenverbandes BVK vergangenes Jahr ein Rekordniveau erreicht. "Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt hat ein Rekordjahr hinter sich", erklärte BVK-Vorstandssprecher Joachim von Ribbentrop bei einer Pressekonferenz zur vorläufigen Statistik für den deutschen Private-Equity-Markt im Jahr 2017. Insgesamt seien 11,3 Milliarden Euro von Beteiligungsgesellschaften in rund 1.100 Unternehmen investiert worden - nach 6,77 Milliarden Euro im Vorjahr.

Kraftfahrzeuge bleiben größter deutscher Exportschlager

Kraftwagen und Kraftwagenteile sind weiter die wichtigsten Exportgüter für Deutschland. Im Jahr 2017 summierten sich die Ausfuhren in diesem Bereich auf 234,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Auf den Rängen zwei und drei folgten Maschinen mit einem Wert von 183,6 Milliarden Euro und chemische Erzeugnisse im Wert von 114,7 Milliarden Euro.

US-Börsianerängste greifen auf Europas Airlines über

Sorgen in den USA vor eingetrübten Aussichten für die eigentlich glänzend dastehenden Fluggesellschaften haben nunmehr auch Europa erfasst. Airlines aus den USA und Europa - beide Regionen trugen 2017 zum Gros der Gewinne der Branche bei - bestechen derzeit mit satten Ergebnissen. Hierbei schlagen niedrige Kerosinpreise, ein passables Umsatzwachstum und eine erfolgreiche Kostenkontrolle durch.

Macron will Privilegien bei der Staatsbahn kippen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht mit einem weiteren Reformprojekt auf Konfrontationskurs zu den Gewerkschaften: Seine Regierung will die Privilegien bei der Staatsbahn SNCF abschaffen und dafür auf Verordnungen zurückgreifen, wie Premierminister Edouard Philippe in Paris ankündigte. Eine Privatisierung des Konzerns ist vorerst aber nicht geplant.

Britische Labour-Opposition strebt neue Zollunion mit EU an

Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien strebt nach dem Brexit eine neue Zollunion mit der Europäischen Union an. Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte Verhandlungen über eine "neue und umfassende Zollunion", die britischen Unternehmen auch nach dem Brexit den zollfreien Warenverkehr mit der EU ermöglichen soll. Es mache "keinen Sinn", sich von der bisherigen Zollfreiheit abzuwenden, "die sich so sehr bewährt hat", sagte Corbyn in Coventry.

Südkoreas Präsident fordert von USA Bereitschaft zu Dialog mit Nordkorea

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat den Verbündeten USA zu Gesprächen mit Nordkorea gedrängt. Die USA müssten die "Schwelle für Gespräche" senken und sich so schnell wie möglich mit Nordkorea zusammensetzen, um die derzeitigen Spannungen abzubauen, sagte Moon in Seoul. Pjöngjang müsse im Gegenzug seinen Willen zum Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm zeigen, fügte der Präsident hinzu.

