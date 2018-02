Geely hat sich eine Beteiligung an Daimler mit einem Wert von rund €7,5 Mrd. gesichert. Zuvor hatte Daimler angeblich eine milliardenschwere Offerte abgelehnt. Was plant das chinesiche Unternehmen, strebt man eine weitere Aufstockung oder gar Übernahme an? Die Aktie reagiert freundlich und hat ein Kaufsignal generiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...