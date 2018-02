Aus Angst vor Preiserhöhungen bei Klopapier kaufen Verbraucher in Taiwan Supermarktregale leer. Inzwischen ist Klopapier sogar Regierungssache. Was den Preis in die Höhe treibt.

Kunden in Taiwan haben offenbar die Sorge, nicht mehr genügend Toilettenpapier kaufen zu können. Über das Wochenende stürmten die Kunden im ganzen Land Drogeriemärkte und kauften die Regale leer - aus Angst vor Preiserhöhungen.

So haben taiwanesische Toilettenpapier-Hersteller vor Preissteigerungen zwischen zehn und 30 Prozent gewarnt, meldet das Online-Portal der britischen BBC.

Auch in den sozialen Netzwerken war der Mangel Thema. So posteten Twitter-Nutzer Fotos von leeren Supermarkt-Regalen und mit Klopapier gefüllten Einkaufswagen sowie ...

