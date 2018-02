Wien - Standard Life Aberdeen verkauft das Lebensversicherungsgeschäft und wird künftig als 100-prozentiger Asset Manager auftreten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Versicherungssparte mit Assets im Wert von 166 Milliarden Pfund (186 Mrd. Euro) gehe an den Finanzdienstleister Phoenix Group, der in der Vergangenheit schon den Versicherer Abbey Life von der Deutsche Bank übernommen habe und auch als Run-off-Plattform agiere. Die Beraterplattformen Wrap, Elevate und Parmenion und die Finanzberatungstochter 1825 seien von der Transaktion nicht betroffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...