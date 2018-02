IRW-PRESS: Mag One Products Inc.: MAG ONE: Aktuelle Informationen zum Unternehmen

MAG ONE: Aktuelle Informationen zum Unternehmen

VANCOUVER, B.C., KANADA, Montag, 26. Februar 2018. MAG ONE PRODUCTS INC. (Mag One oder das Unternehmen) informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen und gibt seine Pläne für die nächste Zeit bekannt.

I. Die Aktien von Mag One werden wieder im OTCQB-Markt unter dem Börsenkürzel MGPRF gehandelt. Das Unternehmen plant in den Vereinigten Staaten eine neue Marketingoffensive mit dem Ziel, seine Aktionärs- und Anlegerbasis südlicher der Grenze zu erweitern, die im Magnesiummetallsektor zu Mag Ones wichtigsten Kunden zählt. II. Mag One wird auf der Prospectors and Developers Conference (PDAC), die von 4.-7. März im Metro Toronto Convention Centre über die Bühne gehen wird, wieder als Aussteller (Stand 3232, Investor Exchange) vertreten sein. Gillian Holcroft, M.Eng., wird in Ihrer Funktion als President des Unternehmens vor Ort sein, um den Besuchern, Aktionären und potenziellen Anlegern das Unternehmen und seine vier Hauptprojekte zu präsentieren. Frau Holcroft wird über die aktuelle Situation in den verschiedenen Projekten berichten und über den Zeitplan des Unternehmens im Hinblick auf die Umwandlung der magnesiumreichen Verarbeitungsrückstände zu Magnesiummetall sowie zu den damit verbundenen Nebenprodukten in Quebec informieren. Außerdem wird Frau Holcroft Abnahmevereinbarungen mit Endkunden und potenzielle Joint-Venture-Abkommen sondieren. III. Mag One hat Herrn Georg Hochwimmer, Ph.D. von General Research GmbH (General Research) in Deutschland als Unternehmensberater beauftragt. Dr. Hochwimmer ist vergangenen Winter nach Quebec gereist, um die Unternehmensführung und das Personal der Pilotanlage zu treffen und sich über das Geschäft und die zukünftigen Pläne des Unternehmens zu informieren. Er wird Mag One dabei unterstützen, seine Aktionärsbasis vor allem in Europa zu erweitern und zu diversifizieren, und das Unternehmen mit strategischen Geschäftspartnern in Europa zusammenbringen. Georg Hochwimmer absolvierte ein Studium an der Technischen Universität München sowie ein Wirtschaftsstudium an der Fernuni Hagen, bevor er im Jahr 1999 einen Doktortitel in Chemie erwarb. Er gründete General Research als Beratungsfirma, die Betriebsgründer und wachstumsorientierte Jungunternehmen mit Finanzberatungsleistungen unterstützt und vor allem auf risikoreiche Bergbauprojekte spezialisiert ist. Dr. Hochwimmer ist zudem Gründer und CEO des deutschen Technologie-Investmentkonzerns und Impulsgebers Supramat Technologies AG. IV. Das Unternehmen plant derzeit die Verlegung seines Firmensitzes nach Montreal, wo sich die Niederlassung seiner 100 %-Tochter Mag One Operations Inc. befindet.

gezeichnet:-Nelson M. Skalbania, B.Ap.Sc., M.Sc., P.Eng. CEO & Chairman

Mag One Products Inc. ist ein Unternehmen, das sich durch seinen Fokus auf vier Projekte in seinen Produktionsstandorten im Süden der kanadischen Provinz Quebec als internationaler Marktführer im Magnesiumsektor (Mg) etablieren will.

I.Die Herstellung von hochreinem MgO, Siliziumdioxid und weiteren verkaufsfähigen Zusatzprodukten, Nebenprodukten und Verbundstoffen.

II.Die Herstellung von Barren aus 99,9 % reinem Magnesium.

III.Der Zusammenbau und Verkauf von Magboards, strukturellen Isolierplatten für Verkleidungen auf Magnesiumbasis.

IV.Die Magnesium-Luft-Brennstoffzelle von MagPower für die Notstromversorgung auf See und an Land.

Wesentlichen Vorteile, von denen alle vier Projekte profitieren, sind: die fortschrittlichen Technologien von Mag One, die Erweiterung der Verarbeitungsanlage auf Basis eines Modulsystems sowie die umfangreichen Mengen an Serpentinitrückständen, die tonnenweise zur Verfügung stehen.

www.MagOneProducts.com

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Unternehmen: info@MagOneProducts.com und IR@MagOneProducts.com

#145 - 925 Georgia Street West, Vancouver, BC V6C3L2 Kanada T:+1.604.669.4771 F: +1.604.669.4731 E: info@MagOneProducts.com

Mag One Products Inc. notiert an der CSE unter dem Kürzel MDD, an der Frankfurter Börse (Frankfurt) unter dem Kürzel 304 und im OTCQB-Markt unter dem Kürzel MGPRF. Die Notierungen an der Frankfurter Börse und der OTCQB bieten dem Unternehmen Zugang zu den europäischen und US-amerikanischen Märkten sowie zu potenziellen Anlegern. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Frankfurter Börse, OTC Markets Group Inc., die CSE oder die CNSX-Märkte haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen daher keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung. Emittenten von Pressemeldungen sind für die Genauigkeit solcher Pressemeldungen alleine verantwortlich. Für genauere Risikoinformationen empfehlen wir den Anlegern, die Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (MD&A) sowie anderweitige bei der kanadischen Wertpapierbehörde (CSE) eingereichte Unterlagen, die auf www.sedar.com zu finden sind, zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42556

ISIN CA55903J1003

AXC0146 2018-02-26/14:18