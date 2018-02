BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Wirtschaftsflügel hat seine Kritik an der Ressortaufteilung in einer neuen großen Koalition bekräftigt und eine inhaltliche Erneuerung der Partei angemahnt. Die CDU müsse ihre "Markenkerne" wieder deutlicher herausstellen, sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, am Montag auf dem CDU-Parteitag in Berlin. Die Union müsse wieder in der Lage sein, bei Bundestagswahlen 40 Prozent zu holen. Bei der vergangenen Wahl hatte die Union mit knapp 33 Prozent das schwächste Ergebnis seit Jahrzehnten erzielt.

Linnemann kritisierte, der Koalitionsvertrag mit der SPD hätte besser sein können. Die SPD habe in der Europapolitik eine andere "Geisteshaltung". Eine "Schuldenunion" sei mit der CDU nicht zu machen. Der Wirtschaftsflügel hatte einen Antrag auf dem Parteitag eingebracht, nach dem die Union in einer neuen Regierungskonstellation garantieren soll, jeder Vergemeinschaftung von Schulden und Haftungsrisiken eine klare Absage zu erteilen.

Linnemann gehörte zu den schärfsten Kritikern am Verlust des Finanzressorts in einer neuen großen Koalition an die SPD. Er sagte auf dem Parteitag, es gehe ihm nicht darum, das Wirtschaftsministerium kleinzureden. Die SPD als deutlich kleinerer Koalitionspartner solle aber mit dem Auswärtigen Amt, dem Finanzministerium und dem Arbeits- und Sozialministerium drei wichtige Ministerien bekommen. Die CDU müsse aufpassen, in diesen zentralen Themen nicht ihren Gestaltungsanspruch zu verlieren./poi/bk/hoe/sam/DP/jha

