Anfang 2018 gab es in Deutschland erstmals über 2 Millionen registrierte Car-Sharing-Kunden. Die stationsungebundenen Anbieter führen die Branche weiterhin deutlich an.

Der Trend zum Car-Sharing in Deutschland ist ungebrochen. Anfang des Jahres habe die Zahl der Kunden die Marke von zwei Millionen durchbrochen, teilte der Bundesverband CarSharing am Montag in Berlin mit. Aktuell seien über 2,1 Millionen Menschen bei den 165 Anbietern registriert. Der Großteil mit fast 1,6 Millionen ...

