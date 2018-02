Bad Marienberg - Kanzlerin und Präsident Marcon haben den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, "maximalen Druck auf das syrische Regime auszuüben", um eine sofortige Waffenruhe in Ost-Ghouta zu erreichen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...