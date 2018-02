Der britische Oppositionsführer gilt als EU-Skeptiker. Jetzt schlägt er einen neuen Kurs ein - und versucht May Unterstützer abzujagen.

Lange hat sich der britische Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn nicht klar beim Thema Brexit positioniert. Er gilt als Altlinker, als EU-Skeptiker und auch unter seinen Wählern gibt es viele, die sich "von den Fesseln der EU befreien wollen".

Doch nun hat Corbyn seine Strategie geändert. Bei einer Rede in der Auto-Stadt Coventry im Herzen Englands hat er erstmals seine konkrete Version zum Brexit geäußert. Dass er ausgerechnet jetzt, 20 Monate nach dem EU-Referendum, aus der Reserve kommt, hat einen guten Grund: Seine Rede könnte die britische Premierministerin Theresa May in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.

Darin ließ der Labour-Vorsitzende nämlich kein gutes Haar an der Regierung. Sie mache Politik allein für Reiche, senke die Erbschaftssteuer und die Bankenabgabe, während das Leben für die anderen Briten immer schwerer werde. Und beim Brexit, dem Thema, das Großbritannien für die nächsten Jahrzehnte beeinflussen werde, sei die Regierung mehr mit sich selbst beschäftigt, ...

