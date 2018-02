Der missglückte Abgang von CEO Thomas Ebeling hat Pro Sieben Sat 1 zutiefst verunsichert. Von dem Chaos profitiert vor allem ein Konkurrent.

"We love to entertain", heißt der Claim von Pro Sieben seit vielen Jahren. Das Werbeversprechen hält der Fernseh- und Internetunternehmen nicht nur im Programm, sondern auch auf Konzernebene ein. Das Desaster an der Führungsspitze des einzigen Medienkonzerns im Dax hat dem Ansehen von Pro Sieben Sat 1 schwer geschadet.

Eigentlich wäre der Vertrag des seit neun Jahre amtierenden Vorstandschefs Thomas Ebeling noch bis 2019 gelaufen. Doch mit seinen abfälligen Äußerungen über die eigenen Zuschauer hatte sich der 59-jährige Hannoveraner selbst ins Abseits katapultiert.

Uns sein Nachfolger Maximilian Conze? Der ehemalige Chef des britischen Staubsaugerproduzenten Dyson ist hierzulande ein unbeschriebenes Blatt. Der Aufsichtsrat unter Führung von Werner Brandt ließ sich viele Monate mit der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Ebeling Zeit. Streckenweise wurde bereits der blasse Interimschef Conrad Albert als Dauer-CEO gehandelt.

Am Ende fiel die Wahl auf den in Deutschland nicht verankerten Conze. Der gebürtige Bielefelder ist freilich nicht die erste Wahl. Zuvor hatte beispielsweise Gerhard Zeiler, früher CEO der RTL Group und heute Präsident von Turner Broadcasting International (CNN, Cartoon Network), bereits den Unterföhringern einen Korb gegeben.

Ebeling, wegen seiner ruppigen und fordernden ...

