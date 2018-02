FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Wahl in Italien wird nach Einschätzung des Bankhaus Lampe keine dramatischen Kursausschläge an den Finanzmärkten auslösen. "Ich erwarte nach den Wahlen vielmehr ein 'weiter so' in der italienischen Politik", sagte Alexander Krüger, Chefvolkswirt beim Bankhaus Lampe, am Montag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Ein Austritt aus der europäischen Währungsunion sei nicht zu erwarten.

Lange ging an den Finanzmärkten die Furcht um, dass in Italien eine eurokritische Partei an die Regierung kommen könnte und die Zugehörigkeit zur Währungsunion in Frage gestellt werde. "Ein Austritt aus der Währungsunion war jedoch nie wirklich ein Thema", versicherte Krüger. "Die Folgen wären so gravierend und abschreckend, dass auch eine populistische Regierung davon Abstand nehmen würde."

Die Auswirkungen der Diskussion um den Austritt-Griechenlands aus dem Euro hätten abschreckend gewirkt, sagte Krüger. Zuletzt war auch die in Umfragen vorne liegende 5-Sterne-Bewegung bei der Kritik am gemeinsamen Währungsraum zurückgerudert und fordert nicht mehr ein Referendum über einen Euro-Austritt.

Krüger erwartet außerdem nicht, dass die künftige Regierung die wirtschaftlichen Probleme Italiens entschlossen angehen wird. Trotz der jüngsten konjunkturellen Erholung bleibe Italien ein Nachzügler beim Wirtschaftswachstum. "Die Parteien haben keine Reformagenda", kritisierte Krüger. "Stattdessen werden Mindestlohn- und Rentenerhöhungen versprochen." Die neue Regierung müsste jedoch die strukturellen Verkrustungen auflösen.

Eine langfristige Gefahr stellt laut Krüger der hohe Staatsschuldenstand Italiens dar. Er liegt bei 134 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), ist damit der zweithöchste in der Eurozone nach Griechenland und mehr als doppelt so hoch wie im Maastricht-Vertrag erlaubt. "Angesichts der niedrigen Leitzinsen ist die Verschuldung aktuell kein ernstes Problem", sagte Krüger. Zudem dürfte die EZB noch bis zum Jahresende im Rahmen ihres Anleihekaufprogramms auch italienische Staatsanleihen weiter kaufen. "Bei einer Verschärfung der Geldpolitik in der Zukunft könnte der hohe Schuldenstand jedoch zu einem Risiko werden", so Krüger./jsl/jkr/jha/

