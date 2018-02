ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland sollte aus Sicht von Notenbankchef Ioannis Stournaras am Ende des laufenden Hilfsprogramms im August eine weitere Absicherung durch eine vorsorgliche Kreditlinie nicht von vornherein ausschließen. "Das sollte man nicht dramatisch einstufen. Die vorläufige Kreditlinie wird wie ein Schutzschild wirken", sagte Stournaras am Montag bei der jährlichen Tagung der griechischen Zentralbank in Athen. Die Regierung unter Alexis Tsipras lehnt einen solchen Kreditrahmen allerdings strikt ab.

Eine vorsorgliche Kreditlinie kann vom Euro-Rettungsfonds ESM bereitgestellt werden. Ein solches Instrument gibt es bereits länger. Dabei handelt sich nicht um weitere Hilfskredite. Vielmehr würde ein zusätzliches "Sicherheitsnetz" gespannt, wenn sich beispielsweise Griechenland im größeren Stil wieder selbst Geld am Markt leiht. Die Kreditlinie ist allerdings mit zusätzlichen Kontrollen verbunden.

Die Tsipras-Regierung will im August, wenn das dritte Hilfsprogramm von bis 86 Milliarden Euro ausläuft, allein und ohne Auflagen von Partnern die Geldmärkte anzapfen. Dafür sammelt Athen bereits seit Monaten Geld und schafft sich ein Polster. Unter anderem mit der Ausgabe von Staatsanleihen will Finanzminister Euklid Tsakalotos eine Reserve von etwa 18 Milliarden Euro aufbauen, wenn "die Stunde der Wahrheit" - wie die griechische Presse den August dieses Jahres nennt - kommt. Tsipras will im August das Ende der Sparprogramme verkünden

und sich dann als der Ministerpräsident präsentieren, der Griechenland nach gut acht Jahren aus der Krise herausgeführt hat.

Die internationalen Geldgeber starteten am Montag die letzte geplante

Überprüfung des griechischen Reformprogramms. Zum Auftakt ging es um die Entwicklung der Staatsfinanzen sowie den Energiesektor und Privatisierungen, teilte das Finanzministerium in Athen mit. Mit dem Abschluss der Kontrollen wird spätestens Anfang Mai gerechnet./tt/DP/jha

AXC0157 2018-02-26/14:54