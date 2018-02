Von Claudio Kummerfeld

Es kam so wie in allen vorigen Quartalen auch. Wir sind zwar auch permanente Mahner und Kritiker in Sachen Tesla, haben aber immer wieder darauf hingewiesen, dass die "Jünger" von Elon Musk sämtliche schlechten Nachrichten und Aussichten ignorieren, egal, auch wenn sie immer schlimmer werden. Geldverbrennung total, Produktionsverschiebungen, und etablierte Autohersteller, die immer schneller aufholen. Das ist alles egal. Nach den letzten grottigen Quartalszahlen vom 7.Februar rauschte die Aktie wie sonst auch erstmal kurz in den Keller, um dann von Musk's Jüngern (Pivatanleger wie Analysten) aufgefangen zu werden.

Die Marke von grob gesagt 300 Dollar scheint so eine Art untere Schmerzgrenze sein. Bis dahin, und nicht weiter, ihr bösen Shorties - so scheint das Motto zu lauten. Die Aktie fiel vom 8. auf den 9. Februar von 343 auf 295 Dollar, aber nur kurz. Und heute? Siehe Chart - die Aktie notiert höher als vor den Quartalszahlen, jetzt mit 352 Dollar. Unglaublich. Jüngst wärmte man sich zum Beispiel mit Meldungen auf, dass Tesla in China viele neue Ladestationen gebaut hat, was dem dortigen Absatz helfen werde.

Also: Alles weiter wie gehabt? Bei ständig grottigen Zahlen und Sondermeldungen shorten die Shorties drauf los, um dann voll gegen die Wand zu laufen? Im Chart sieht man die Tesla-Aktie seit Ende Januar. Nach den Quartalszahlen kurz bergab, dann wurden die Shorties ausgeknockt!

Daimler mit Phantom-Angst vor Geely?

Die Chinesen kommen, die Chinesen kommen. Alarm! Am ...

