Vor einer Woche haben mutmaßliche Boko-Haram-Kämpfer eine Schule in Nigeria angegriffen. Der Vorfall erinnert an die Entführung christlicher Mädchen 2014.

Eine Woche nach einem Angriff mutmaßlicher Boko-Haram-Kämpfer auf eine Schule in Nigeria werden noch immer 110 Schülerinnen vermisst. Die weiterführende Schule in Dapchi im Nordosten des Landes sollte am Montag wieder eröffnet werden, blieb aber geschlossen, da etliche Schülerinnen aus Angst wegblieben, wie der Bildungskommissar des Bundesstaates Yobe, ...

