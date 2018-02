Auf dem CDU-Parteitag verabschiedet und begrüßt die Kanzlerin Minister - und kündigt an, das Wirtschaftsministerium zu einer wichtigen Schaltstelle zu machen.

Nach ihrer 90-minütigen Rede schreitet Angela Merkel vom Pult einmal quer über die Bühne. Am Ende des Podiums bleibt die Kanzlerin stehen, beugt sich zu Jens Spahn runter, tuschelt kurz mit ihm, lächelt und geht wieder. Währenddessen applaudieren die Delegierten auf dem CDU-Parteitag in Berlin noch.

Vor gut einem Jahr, beim letzten Parteitag in Essen, gab es eine ähnliche Szene. Doch damals wurde nicht gelächelt, Merkel war Spahn angegangen, weil er ihr bei einer Abstimmung zum Doppelpass eine Niederlage zugefügt hatte.

Das ist nun vergessen. Am Wochenende hatte Merkel das Präsidium und den Vorstand ihrer Partei informiert, dass Spahn in einer neuen Bundesregierung Gesundheitsminister werden soll. Damit holt sie einen ihrer größten Kritiker ins Kabinett, der sowohl bei den Konservativen wie den Jungen in der Partei als Hoffnungsträger für die Zeit nach Merkel gilt. Doch von dieser Zeit redet niemand an diesem Montag in Berlin.

Mit ihrem Personaltableau hat Merkel die Grundlage für eine harmonische Stimmung auf dem Parteitag gelegt. Ohne Spahn und den Druck der Kritiker hätte es das Treffen, auf dem über den Koalitionsvertrag von Union und SPD abgestimmt werden soll, gar nicht gegeben. Sie hatten darauf gedrängt, nun zeigen auch sie sich größtenteils zufrieden. Merkel hat nicht nur den Kritiker Spahn in die Regierung, sondern auch darüber hinaus neue Gesichter.

Die Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek soll Forschungs- und Bildungsministerin werden, Helge Braun wird Kanzleramtschef. Und natürlich ist da noch die in der Partei allseits beliebte Annegret Kramp-Karrenbauer, die auf dem Parteitag zur neuen Generalsekretärin gewählt werden soll.

Dieser ...

