Der Absturz von Bitcoin und Co. hat die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis schließt neue EU-Regeln nicht aus.

Der für Finanzdienstleistungen zuständige Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis hat ein neues Thema entdeckt: die Kryptowährungen. Am heutigen Montag empfing Dombrovskis rund vierzig Branchenvertreter, Experten und Finanzaufsichtsbeamte zu einem Fachgespräch.

Dazu geladen hatte der Lette relativ kurzfristig. Anlass war der gewaltige Kursabsturz von Bitcoin und Co. in jüngster Zeit. Die Internetwährungen würden "beträchtliche Risiken für Verbraucher und Anleger bergen", warnte Dombrovskis. Die EU müsse sich damit beschäftigen - obwohl das Bitcoin-Geschäft in Europa bisher noch vergleichsweise klein sei.

Die Europäer wollen das Problem erst einmal mit den wichtigsten internationalen Partnern besprechen - und zwar im Rahmen der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer. Dort sollen die Kryptowährungen sogar Chefsache werden.

