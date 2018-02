Coventry - Der britischen Premierministerin Theresa May droht neuer Brexit-Ärger. Die oppositionelle Labour-Partei will für eine "neue, umfassende Zollunion" nach dem EU-Austritt kämpfen. Das kündigte Labour-Chef Jeremy Corbyn am Montag in einer Rede in der englischen Stadt Coventry an. Damit könnten angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Londoner Parlament Mays Brexit-Pläne ins Schlingern geraten: Sie schliesst jegliche Zollunion mit der EU aus.

May will ihre Vorstellungen in einer Grundsatzrede am kommenden Freitag erläutern. An diesem Donnerstag wird EU-Ratspräsident Donald Tusk nach London reisen und sich von May informieren lassen.

Corbyn will "neue, starke Beziehung" zum europäischen Binnenmarkt

Corbyn sprach sich in seiner Rede auch für eine "neue, starke Beziehung" zum europäischen Binnenmarkt aus. 20 Monate nach dem Referendum zum EU-Austritt sei die Regierung immer noch uneins über den Brexit-Kurs, kritisierte der Labour-Chef. Grossbritannien ...

