Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Ausbau der zukunftsträchtigen Chipherstellung auf Basis von Siliziumkarbid hat Infineon mit dem US-Anbieter Cree einen langfristigen, strategischen Liefervertrag über die dazu nötigen Wafer geschlossen. Das Unternehmen aus North Carolina wird den deutschen Halbleiterkonzern mit Rohlingen von 150 Millimetern Durchmesser versorgen, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorgeht.

Infineon sichere sich die Versorgung in einem bisher noch kleinen, aber vielversprechenden Markt, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Mit Siliziumkarbid-basierten Leistungshalbleitern lässt sich gegenüber herkömmlicher Technik Energie einsparen. Die Chips werden außer in Elektroautos und Solaranlagen in den nächsten Jahren auch verstärkt in der Robotik, der Ladeinfrastruktur und der industriellen Stromversorgung eingesetzt werden. Infineon produziert sie am Standort in Villach.

Im vergangenen Jahr war der DAX-Konzern mit dem Versuch, die Cree-Tochter Wolfspeed zu übernehmen, an Sicherheitsbedenken der US-Regierung gescheitert. Mit Wolfspeed hätte Infineon eine eigene Produktion von Wafern auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid bekommen. Infineon selbst fertigt nur herkömmliche Siliziumscheiben.

Genauere Angaben zu dem Vertrag, etwa zum Volumen, wurden nicht gemacht. Der Infineon-Sprecher sagte, der Vertrag mit Cree laufe bis weit in das nächste Jahrzehnt. Die Zahl der Hersteller auf diesem Markt ist noch überschaubar.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 08:46 ET (13:46 GMT)

