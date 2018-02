Die niederländische Bank NIBC geht an die Börse. Eigentlich wollte der Finanzinvestor J.C. Flowers die Bank bereits 2008 nach Island verkaufen, doch der Deal scheiterte.

Zehn Jahre nach dem geplatzten Verkauf in den Wirren der Finanzkrise findet die niederländische Bank NIBC den Weg an die Börse. Verkäufer ist eine Gruppe um den US-Finanzinvestor J.C. Flowers. Sie hatte NIBC einst an die isländische Kaupthing-Bank losschlagen wollen. Der fast 3 Milliarden Euro schwere Deal scheiterte aber 2008 in letzter Minute, nachdem Islands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...