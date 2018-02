DriveNow, Car2Go, Flinkster: Mehr als zwei Millionen Deutsche nutzen Carsharing. Angst vor Gratis-Konkurrenz aus dem Nahverkehr hat die Branche nicht.

Das Jahr 2018 begann für die deutsche Carsharing-Branche mit einer Schocknachricht: Im Kampf gegen Diesel-Abgase prüft die Bundesregierung derzeit, in fünf deutschen Städten kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Beobachter vermuten, dass Berlin so drohende Fahrverbote in deutschen Innenstädten verhindern will.

Doch die Branche gibt sich angesichts der drohenden Gratis-Konkurrenz gelassen. "Wir müssen keine Angst haben", sagte Sebastian Hofelich, Geschäftsführer der BMW-Tochter Drive Now im Gespräch mit "Spiegel Online" am Montag. Das Geschäft mit spontan gemieteten Autos sei hierzulande inzwischen so etabliert, dass es ein paar abwandernde Kunden verkrafte.

Tatsächlich nutzen derzeit mehr als zwei Millionen Deutsche Carsharing-Angebote wie Drive Now (BMW), Car2Go (Daimler) oder Flinkster (Deutsche Bahn) - so viele wie nie zuvor. Das zeigt der Jahresbericht des Bundesverbands Carsharing, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sind derzeit rund 2,1 Millionen Menschen bei den 165 deutschen Anbietern registriert.

Gunnar Nehrke, der dem Branchenverband ...

