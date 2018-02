Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-26 / 14:55 *HashChain Technology - Kryptominer und Kryptosoftware Entwickler mit Heutiger News im Aufwind* Nach der großen Konsolidierung im Kryptomarkt Bereich der letzten Wochen erreicht uns heute ein äußerst positives Update unseres Krypto-Mining Top Picks HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1]. Nicht nur, dass bereits ein Teil der Mining-Sparte voll in Betrieb und ein großer Teil in Kürze voll einsatzfähig sein wird, so ist der Fortschritt im Software Breich durch den Partner NODE40 geradezu bahnbrechend. *Mining mit bis zu 5,8 MW Kapazität bis Mai 2018* Aktuell betreibt HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1] im Datenzentrum in Vancouver 100 Mining-Geräte. Durch die neu hinzugekaufte 20-Megawatt-Mining Anlage im US Bundestaat Montana werden bis Anfang Mai 2018 insgesamt 3.870 Geräte unter idealen Bedingungen zum Einsatz kommen. Diese werden eine Leistung von 5,8 MW liefern können. Durch den Erwerb von 1.000 DASH im Oktober 2017 hat die HashChain Technology den Status eines Masternods erreicht und ein großes Mitspracherecht bei der zukünftigen Entwicklung der Kryptowährung erhalten. HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1] kann unter anderem über Initiativen und wichtige Entscheidungen abstimmen sowie anonyme ("PrivateSend") und sofortige Transaktionen ("InstandSend") auf der Blockchain unterstützen. Als Honorar erhält HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1] 6,67 DASH pro Monat. Zusätzlich erhält HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1] durch den Kauf von NODE40 und deren DASH Masternod Netzwerk insgesamt 880 DASH Coins pro jahr als Kompensation. Nach aktuellen Stand sind das ca. knapp 700.000 CAD Gegenwert, die HashChain direkt in das operative Geschäft stecken wird. *NODE40 Balance - revolutionäre Krypto Steuersoftware* HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1] ist durch den Kauf der Softwareschmiede NODE40 ein wahrer Coup gelungen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch der Kryptowährungsmarkt von staatlichen Institutionen reguliert werden wird. Hier hat sich HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1] einen bedeuten technischen Vorteil gesichert. Mit der NODE40 Balance Software ist es einem privaten Investor nun möglich, seine gesamten Investitionen in Kryptowährungen steuerechtlich zu überwachen. Die Software macht es möglich, die Steuervorschriften durch Analyse der Blockchain präzise einzuhalten, um den Nettowert aus jeder Transaktion genau zu berechnen. Sie verfolgt die Kostenbasis und Anzahl der Tage. NODE40 Balance kann dann ein Arbeitsblatt mit Gewinnen und Verlusten erstellen, welches dann einem Rechnungsprüfer übergeben und den Steuerbehörden weltweit gemeldet werden kann. Durch die Zusammenarbeit mit Coinbase, der weltweit größten digitalen Währungsbörse, hilft die Software Kryptowährungs-Inhabern bei der Berichterstattung über Gewinne und Verluste bei fünf führenden Kryptowährungen, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und DASH. HashChain Technology plant die Erweiterung ihrer Softwarelösung, um mit zusätzlichen Börsen und digitalen Währungen in der nahen Zukunft zusammenarbeiten zu können. Patrick Gray CEO der HashChain Technology (WKN A2JAAY) [1] sagte zu dem bisher geleisteten: "In nur ein paar Betriebsmonaten ist HashChain als ein Unternehmen signifikant gewachsen, indem es sorgfältig und auf die rasche Erweiterung unserer Mining-Geschäfte fokussiert blieb und unser Geschäft diversifizierte, um ein multidisziplinäres Blockchain-Unternehmen zu werden. Unsere Investitionen in großvolumiges ideal gelegenes Mining, in Software, die Krypto-Investoren hilft, einen bevorstehenden Regulierungsrahmen zu navigieren und Masternode-Geschäfte versetzen das Unternehmen in eine starke Ausgangslage, um unser Ziel, die Erweiterung von HaschChains auf Blockchain basierender Geschäfte, zu erreichen." *Mit einem Marktwert von gerade einmal 50 Mio. CAD ist die HashChain Technology im Vergleich zur Konkurrenz noch sehr günstig bewertet*. *Wir rechnen daher mit einer radikalen Neubewertung. Des Weiteren ist mit positiven Newsflow in den nächsten Wochen hinsichtlich des 20-Megawatt-Datencenters und der Weiterentwicklung der NODE 40 Steuersoftware zu rechnen.* *Verpassen Sie also nicht die Gelegenheit sich mit der HashChain Technology Inc. *(WKN A2JAAY) [1] *noch rechtzeitig im Blockchain Markt zu positionieren.* *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Der "MiningStocks.Experts" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [2], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen * an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut, * in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging, * mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, * und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens * oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen. Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende Keys: Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie

