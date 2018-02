Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, lautet bekanntlich ein Sprichwort. Dies gilt nicht minder für Börsenakteure. Und so neigen auch Anleger dazu, alt bewährten Mustern zu folgen. In den vergangenen zehn Jahren hat es sich immer wieder gelohnt, Aktien nach starken Kursrücksetzern auf breiter Basis zu kaufen und zu halten. Doch in der aktuellen...

