Hannover - In dieser Woche stehen einige interessante Stimmungsindikatoren zur Veröffentlichung an, so die Analysten der NORD LB. Dazu würden das europäische Economic Sentiment und die beiden chinesischen Einkaufsmanagerindices (CFLP und Caixin PMI) gehören. Der Indikator für das verarbeitende Gewerbe, der von den Statistikbehörden in Peking gemeinsam mit der China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) erhoben werde, dürfte sich im Berichtsmonat Februar im expansiven Bereich behaupten können.

Den vollständigen Artikel lesen ...