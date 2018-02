Baden-Baden (ots) - Dienstag, 27. Februar 2018 (Woche 9)/26.02.2018



20.15 Marktcheck



Handy am Steuer - die tödliche Gefahr: Experten schätzen, dass jeder zehnte Verkehrstote auf Ablenkung durch Handynutzung zurückzuführen ist. Ein Versuch von "Marktcheck" zusammen mit dem ADAC und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zeigt: Die Ablenkung durch Handynutzung wird völlig unterschätzt. Mehr als eine Minute schaute ein Fahrer durch das Schreiben einer Textnachricht nicht auf die Straße. Im realen Verkehr kann das tödliche Folgen haben. Bei einer Autofahrer-Kontrolle der Verkehrspolizei in Mannheim werden viele Handysünder ertappt. Doch die wenigsten zeigen sich einsichtig.



Erkältungsmittel - echte Hilfe bei Beschwerden? Ein Winter ganz ohne Erkältungen, für viele bleibt das eine Wunschvorstellung. Schnupfen, Husten und Heiserkeit greifen derzeit wieder um sich. Aber es gibt bestimmte Sprays wie "ViruProtect" oder "algovir", die vor Erkältungen schützen sollen und die versprechen, falls es bereits zu spät ist, zumindest die Erkältungszeit zu verkürzen. Sind solche Sprays die Rettung in der kalten Jahreszeit oder stecken dahinter nur leere Versprechungen und Geldmacherei? "Marktcheck" befragt dazu Prof. Jan Maurer, Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde in Koblenz.



Staubsauger - wie gut sind die beutellosen? Jeder muss zuhause mal staubsaugen. Stellt sich nur die Frage, mit welchem Gerät es besser klappt und womit es am wenigsten Arbeit macht. Es gibt Sauger mit Beutel und ohne Beutel. "Marktcheck" vergleicht jeweils zwei der bekanntesten Marken. Im Labor des Instituts für Elektrotechnik wird die Saugleistung mit leerem und gefülltem Beutel überprüft. Eine Familie aus der Nähe von Mainz macht den Praxistest.



Bettwanzen - kleine Blutsauger auf dem Vormarsch: Bettwanzen sind auf dem Vormarsch und häufig ein ungewolltes Urlaubs-Mitbringsel. Immer mehr Reisende machen Bekanntschaft mit den kleinen Blutsaugern, wie etwa "Marktcheck"-Zuschauer aus Karlsbad. Bei einem Urlaub auf Rhodos wurden sie in ihrem Hotel mehrfach von Bettwanzen gebissen. Wie gefährlich können diese Bisse werden? Und was, wenn die kleinen Biester sich in Koffern oder Klamotten verstecken und mit nach Hause reisen? Hilft dann nur noch der Schädlingsbekämpfer? "Marktcheck" klärt auf.



Handwerker - wer steht für Mängel gerade? Immer mal wieder gibt es Ärger um die Handwerkerrechnung. Mal scheint der Preis extrem überteuert, mal sind die Arbeiten nicht ordentlich genug ausgeführt, mal sind Überstunden angefallen, die kaum nachzuvollziehen sind. Doch wie verhält sich der Auftraggeber richtig? Und wer vermittelt im Streitfall? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt dazu Tipps und erläutert, ob der der Handwerker die Arbeitszeit auf halbe Stunden aufrunden darf.



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 529



Comedy-Star Chris Tall und Musik von Mike Singer: Chris Tall ist der absolute Shooting-Star der deutschen Comedy-Szene. 2016 noch mit dem "Deutschen Comedypreis" als "Bester Newcomer" ausgezeichnet, hat er die Veranstaltung 2017 bereits moderiert. Der gebürtige Hamburger spielt in Kinofilmen mit, füllt die größten Hallen und tourt derzeit mit seinem Soloprogramm "Und jetzt ist Papa dran!" durch Deutschland. Umso schöner, dass er einen Zwischenstopp bei Pierre M. Krause einlegt!



Kreischalarm in der "Pierre M. Krause Show": Mike Singer hat nach seinem Nummer eina-Debüt-Album "Karma" gerade zum zweiten Mal die Spitze der deutschen Charts erobert: Auch sein aktuelles Album "Deja Vu" erreichte sofort die Spitzenposition. Mike Singer gilt als "der deutsche Justin Bieber", in den sozialen Medien ist er ohnehin ein Star. In der "Pierre M. Krause Show" präsentiert er seine aktuelle Hitsingle "Deja Vu" - wie immer live.



Neue Reihe: Moderator und Wintersport-Crack Pierre M. Krause begibt sich auf eine Winterreise nach Winterberg. Erste Station: Leben retten bei der Bergwacht!



Freitag, 09. März 2018 (Woche 10)/26.02.2018



21.00 Handwerkskunst! Wie man eine Geldbörse macht



Manfred Goll ist Feintäschnermeister bei der Firma Braun Büffel in Kirn an der Nahe. Für "Handwerkskunst!" stellt er eine Herrengeldbörse aus Yak-Leder her. Die Häute des tibetischen Hochlandrindes hat er bisher noch nicht verarbeitet. In den Kollektionen des Kleinlederwarenherstellers gibt es noch keine Artikel aus Yak-Leder. Bei dem Exemplar, das der Feintäschner für die Sendung fertigt, handelt es sich also um einen Prototypen.



Alles ist handgemacht: Von den Papierschablonen für die Zuschnitte bis zur Verarbeitung des Leders. Aus etwa 50 Einzelteilen besteht die Börse. Dazu gehören auch Seidenstoffe für das Futter und sogenanntes Pressleder als Verstärkungsmaterial. "Handwerkskunst!" begleitet den Produktionsprozess von der Vorlagenskizze bis zum fertigen Produkt.



Sonntag, 18. März 2018 (Woche 12)/26.02.2018



Tagestipp



20.15 Geschichte und Entdeckungen (bis 21.45 Uhr) Spurensuche im Museum - Reste einer Bombennacht



Auf seiner Spurensuche ist Thomas Niemietz im Depot des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe fündig geworden. Die halbverbrannten Objekte, die er untersucht, haben fast 70 Jahre lang unentdeckt im Regal gelegen. Zusammen mit den Restauratoren und Historikern des Landesmuseums versucht er, die Rätsel der Objekte zu lösen. Woher stammen sie? Wem haben sie gehört? Wie sind sie zerstört worden?



Thomas Niemietz, der schon mit nur 1.000 Euro einmal um die Welt gereist ist, entdeckt jetzt auf seiner Spurensuche die Geschichte des Südwestens. Dazu dringt er tief ein in die Welt hinter den Vitrinen des Landesmuseums. Er findet einen Säbel, ein Gewehr, eine Glocke und eine Maske - alle halbverbrannt und eingeschmolzen. Was hat es damit auf sich? Warum lagert es im Museumsdepot und nicht auf dem Sperrmüll? Niemietz findet heraus, dass jeder der Gegenstände spannende Geschichten zu erzählen hat. Wenn er nur tief genug bohrt! Zusammen mit dem Restaurator Detlef Sippel und den Historikern des Landesmuseums gräbt er diese Geschichten aus. Zum Beispiel die Geschichte der Bombardierung des Schlosses 1944. Deren Überreste halten Niemietz und Sippel in den Händen - die Reste einer Bombennacht.



Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe plant derzeit ein neues Museumskonzept. Jeder Bürger soll im gesamten Bestand des Museums auf Spurensuche gehen dürfen. Niemietz macht für den SWR nur den Anfang.



Samstag, 24. März 2018 (Woche 13)/26.02.2018



16.00 Eisenbahn-Romantik



Stellwerk S - Stuttgart im Modell Folge 926



Montag, 26. März 2018 (Woche 13)/26.02.2018



14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von SA) Stellwerk S - Stuttgart im Modell Erstsendung: 24.03.2018 in SWR/SR Folge 926



Sonntag, 01. April 2018 (Woche 14)/26.02.2018



19.15 Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie Deutschland 2018 Anders wohnen Autor: Ralph Ströhle, Michael Schulz Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 968



Karl macht sich Gedanken, ob es seinen Eltern noch länger zumutbar ist, in der Mansarde zu wohnen. Nicht nur dass Hermann immer noch mit dem Rollstuhl im Haus unterwegs ist, auch Johanna plagt ihr altes Zipperlein und macht ihr im Moment das Treppensteigen schwer. Auf Dauer muss eine altersgerechte Lösung her, und das Naheliegendste ist, die Eltern in eines der anderen Häuser umzuquartieren. Doch wem soll Karl kündigen - Heinz und Franz, die sich gerade erst neu eingerichtet haben oder Eva und Andreas, bei denen es finanziell im Moment nicht besonders rosig aussieht? Egal wie er sich entscheidet - er wird wieder einmal der Böse sein.



Früher als erwartet soll die neue Wohnlandschaft fürs Gesindehaus geliefert werden. Dumm nur, dass Franz seinem Bruder und Mitbewohner noch gar nichts von der Neuanschaffung erzählt hat. Um der Schelte für den neuerlichen Alleingang zu entgehen, muss Franz Heinz das neue Sofa schmackhaft machen, bevor es geliefert wird.



Im Löwen gibt es Spannungen zwischen Eva und Tu. Constantin nutzt die Gelegenheit und versucht Tu für eine Stelle als Chefkoch abzuwerben.



