Hannover - Das globale Inflationsumfeld bleibt von besonderer Bedeutung für die internationalen Rentenmärkte, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite von deutschen 10J Staatsanleihen notiere momentan folgerichtig in Sichtweite von 0,70%. In den USA pendle die Verzinsung von 10J Staatsanleihen derzeit bereits oberhalb von 2,80%. Damit könnte schnell das psychologisch wichtige Renditeniveau von 3,00% in den Fokus rücken. Ein Überschreiten dieser fast schon mystischen Marke hätte aufgrund des internationalen Zinsverbunds sicherlich auch Implikationen für die Entwicklungen am Rentenmarkt der Euro-Zone. Die Sorgen um eine mögliche Überstimulierung der US-Wirtschaft durch die in Washington mittlerweile geplanten weiteren fiskalpolitischen Maßnahmen (Infrastrukturprojekte) könnten entsprechende Bewegungen an den Zinsmärkten durchaus auslösen.

