Liebe Leser,

da dürfte auch das BYD-Management hingeschaut haben: Der Vorstandsvorsitzende von Geely Auto ("Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd") hat bekanntlich über 100 Mio. Daimler-Aktien gekauft. Das entspricht bedeutsamen 9,69% Beteiligung an Daimler - wie die Stuttgarter selber mitgeteilt hatten. Wird das einen Umbruch in Bezug auf die Allianzen von Automobil-Konzernen in China mit sich bringen? Was ist mit der Partnerschaft von Daimler mit dem chinesischen Unternehmen BAIC - wird ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...