Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst beginnen. Die Chancen stehen gut, dass Müllmänner besser wegkommen als Verwaltungsjuristen.

Tarifverhandlungen sind immer auch ein Instrument der Umverteilung. Vom Faktor Kapital hin zum Faktor Arbeit. Von den Besserverdienern hin zu den Geringverdienern. Von Männern hin zu Frauen. Das ist im öffentlichen Dienst nicht anders.

Zwar geht es hier nicht um das Geld von Aktionären, das verteilt wird, sondern um das Geld der Steuerzahler. Doch wer das größte Stück vom Kuchen bekommen soll, darüber lässt sich auch in den Verhandlungen für die rund 2,2 Millionen Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen trefflich streiten, die an diesem Montag in Potsdam beginnen.

Zwei Positionen prallen hier aufeinander - und beide haben mit der Frage zu tun, wie der öffentliche Dienst als Arbeitgeber, der mit der Privatwirtschaft um Berufsnachwuchs konkurriert, attraktiv bleiben kann.

Die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund und Tarifunion legen vor allem Wert auf eine soziale Komponente. Sie fordern sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten - mindestens aber 200 Euro. Untere Entgeltgruppen würden damit überproportional von einem Abschluss profitieren.

Und zwar deutlich, wie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) vorrechnet: Denn bis zur Entgeltgruppe 4 würde die soziale Komponente Löhne und Gehälter im Schnitt um neun Prozent ansteigen lassen, in der Spitze sogar um 11,4 Prozent. Müllwerker, Kanalarbeiter, Reinigungspersonal oder Verwaltungsangestellte mit einfachen Aufgaben könnten sich also besonders über einen solchen Abschluss freuen. "Durch höhere Löhne und Gehälter die Kaufkraft in Deutschland zu stärken, ist nicht nur gerecht, sondern auch wirtschaftspolitisch vernünftig", heißt es bei Verdi.

Doch die VKA hält wenig von einer sozialen Komponente. "Im Hinblick auf die Personalgewinnung von Fach- und Führungskräften muss der öffentliche Dienst gerade für den Beschäftigten in den oberen Entgeltgruppen Perspektiven ...

