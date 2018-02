Der Dow Jones ist am Freitag mit recht deutlichen Zugewinnen von 1,4 Prozent aus dem Handel gegangen. Und auch in die neue Handelswoche dürfte er heute mit grünen Vorzeichnen starten. Mehr dazu erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.