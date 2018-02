Cambridge, England (ots/PRNewswire) -



Einzigartige Systemarchitektur ermöglicht sekundenschnelle Analyse

von Billionen Datenpunkten



GeoSpock® (https://geospock.com/) - die Extreme-Scale-Plattform

für Datenintegration mit Analysefunktionen, die fundierte Einblicke

liefert und raum- und zeitbasierte Vorhersagen ermöglicht - hat heute

bekanntgegeben, dass durch den Abschluss einer

Serie-A-Finanzierungsrunde Zusatzmittel in Höhe von 6,6 Mio. $

mobilisiert werden konnten. Insgesamt konnten somit 13,2 Mio. $

mobilisiert werden. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von

Cambridge Innovation Capital (CIC), ebenfalls beteiligt waren die

bestehenden Investoren Parkwalk Advisors und Sir Michael Marshall. Zu

den strategischen Investoren gehörten zudem Global Brain und 31

Ventures aus Japan.



GeoSpock hat sich kein geringeres Ziel gesetzt, als zur

marktbeherrschenden Processing Engine zu werden, die

Infrastrukturprojekte der nächsten Generation antreibt, darunter

Smart Citys und das Internet of Everything (IoE). Außerdem soll es

das Herzstück zukünftiger Mobilitätsanwendungen werden,

einschließlich des Managements autonomer Fuhrparks.



Das Unternehmen hat eine revolutionäre Daten-Engine entwickelt,

die extreme Mengen kontextbezogener Daten mit Reaktionszeiten im

Subsekundenbereich analysiert. Sie ist in der Lage, die künstliche

Intelligenz (KI) deutlich zu beschleunigen, und unterstützt das

Einlernen neuer Systeme mittels extremer Datenmengen. Informationen

aus den verschiedensten Datenquellen lassen sich im Handumdrehen

integrieren und korrelieren. Die Plattform wird von Kunden in den

Sektoren Mobilität, Smart City, Adtech, Finanzdienstleistungen,

Telematik und Telekommunikation eingesetzt, die von interaktiver

Analyse in massiver Größenordnung profitieren.



Richard Baker, CEO von GeoSpock, kommentierte: "Die Investition

ist im Licht der starken Wachstumsprognosen von GeoSpock zu sehen. In

erster Linie wollen wir den kommerziellen und technischen Sektor in

GB, Europa, Japan und den USA ausbauen. Wir begrüßen außerordentlich,

dass wir in dieser Phase von einer so starken Investorengruppe

begleitet werden."



Victor Christou, CEO von Cambridge Innovation Capital (CIC),

kommentierte: "Unternehmen, die GeoSpock-Produkte einsetzen, können

die geografiebezogene Nachfrage schnell einschätzen und vorhersagen

sowie das Management und die Zuteilung von Ressourcen optimieren. Die

Analyse raumbezogener Daten bietet riesige Chancen, und GeoSpock

steht bei dieser Innovation in der ersten Reihe. Es versorgt

Unternehmen mit Erkenntnissen, um komplexe Daten besser zu verstehen

und letztendlich die geschäftliche Entscheidungsfindung zu

verbessern. Wir freuen uns über die Teilnahme von Global Brain und 31

Ventures an dieser Finanzierungsrunde. Mit ihrer Marktkenntnis werden

sie den kommerziellen Erfolg von GeoSpock auf dem asiatischen Markt

unterstützen."



Naoki Kamimaeda, Partner und Leiter des Bereichs AI & Cyber

Security bei Global Brain, ergänzte: "GeoSpock revolutioniert

vollständig die Verarbeitung raumbezogener und temporaler Daten.

Global Brain freut sich außerordentlich, ein Unternehmen zu

unterstützen, das nach unserer Meinung eine vielversprechende

Antwort auf die Probleme der Big-Data-Analyse bietet - und das in

einem Tempo, von dem Mitbewerber nur träumen können."



Alastair Kilgour, CIO bei Parkwalk Advisors, kommentierte: Seit

Parkwalk als Investor eingestiegen ist, hat GeoSpock eine

atemberaubende technologische Entwicklung vollzogen. Die Möglichkeit

der Echtzeitanalyse raumbezogener Big Data erklärt das große

Interesse der unterschiedlichsten Branchen an dieser Technologie und

den erfolgreichen Einstieg in Märkte wie Medien, autonome Fahrzeuge

und Smart Citys. Die Datenanalyse in Echtzeit ist dort ein kritischer

Erfolgsfaktor. Bei erfolgreicher Kommerzialisierung wird GeoSpock das

Leben vieler Menschen berühren."



Dr. Steve Marsh, Gründer und CTO von GeoSpock, sagte: "Es reicht

nicht mehr, nur über Big Data zu reden. Die Geschäftswelt hat mit

einer Informationsflut im Petabyte-Maßstab zu kämpfen und sucht nach

Wegen, um ihre Daten auf sinnvolle Weise zu verwerten. Bislang ist

dieser Prozess kostspielig und zugleich zeitaufwändig. Die

Architektur von GeoSpock vereinfacht diesen Prozess, indem die

Datenanalyse beschleunigt und der Genauigkeitsgrad verbessert werden.

Daraus lassen sich handlungsrelevant Erkenntnisse von hoher Qualität

gewinnen und extreme Datenmengen in den verschiedensten

Industriesektoren in ein aussagekräftiges Gut verwandeln. Mit dem

Abschluss dieser Finanzierungsrunde ist GeoSpock in der Lage, seinen

expansiven Wachstumskurs fortzusetzen und missionskritische Lösungen

bereitzustellen, auf denen Dienste für intelligente Infrastruktur und

moderne Mobilitätskonzepte aufgesetzt werden können."



Informationen zu GeoSpock



GeoSpock® hat eine Plattform zur Datenintegration entwickelt, die

große Mengen kontextbezogener Daten in Millisekunden visualisiert.

Seine Architektur, der hochperformante, cloudbasierte Dienste

zugrunde liegen (infin8 (https://geospock.com/products/),

illumin8 (https://geospock.com/products/illumin8/) und

extrapol8 (https://geospock.com/products/)), ermöglicht die

Analyse von Billionen raumbezogener und temporaler Datenpunkte mit

einer Reaktionszeit im Subsekundenbereich. Die Idee zu diesem

Geschäftsmodell kam Dr. Steve Marsh beim Studium für seinen PhD in

Informatik an der Cambridge University. 2013 folge die

Firmengründung. GeoSpock ist die Zukunft des Big Data Management. Es

bietet Extreme-Scale-Leistung, massenhafte Dateneinspeisung,

Benutzerfreundlichkeit und interaktive Ergebnisse. Weitere

Informationen erhalten Sie unter http://www.geospock.com



Ansprechpartner für Medien bei GeoSpock



greta@geospockpr.com



+44-203-642-1124





