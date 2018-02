Ein Journalist des Axel-Springer-Verlags ist in der Slowakei getötet worden. Er arbeitete an einer Geschichte über einen angeblichen Steuerbetrug.

In der Slowakei sind ein Enthüllungsjournalist des Axel-Springer-Verlags und seine Lebensgefährtin getötet worden. "Auch wenn die Hintergründe noch nicht vollständig aufgeklärt sind, liegt der Verdacht nahe, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit einer laufenden Recherche unseres Kollegen steht", teilte Springer am Montag mit. Auch der slowakische Polizeichef Tibor Gaspar sagte auf einer Pressekonferenz, nach den vorliegenden Informationen sei ein Motiv im Zusammenhang mit den Recherchen des Journalisten am wahrscheinlichsten.

Der Slowake Jan Kuciak war seit 2015 Redakteur des Newsportals "Aktuality.sk", das ...

