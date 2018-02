Berlin (ots) -



Das Kreditportal smava (https://www.smava.de/) bot im Juli 2017 als erster Anbieter überhaupt einen Konsumentenkredit mit einem negativen Zinssatz von minus 0,4 Prozent an. Der smava-Negativzins-Kredit ist seit Januar 2018 wieder erhältlich. Das Angebot sorgte für große Aufmerksamkeit und hat nun auch Nachahmer mit einem weiteren Negativzinsangebot hervorgebracht. Deshalb senkt smava den effektiven Jahreszinssatz auf minus 3 Prozent. "Es bleibt dabei: smava bietet die günstigsten Kredite in Deutschland. Noch nie zuvor haben Kreditnehmer so stark von der Niedrigzinsphase und dem Wettbewerb profitiert", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava.



Der Negativzins von minus 3 Prozent gilt für einen Nettokreditbetrag von 1.000 Euro und eine Laufzeit von 36 Monaten. Das heißt: "Ich leihe mir 1.000 Euro und muss nur 953,80 Euro zurückzahlen", so Artopé. "Das hat es bis dato noch nie gegeben. So günstig können sich Verbraucher derzeit nirgendwo anders in Deutschland Geld leihen." Beantragt werden kann der Kredit von Angestellten, Arbeitern und Beamten. Das Angebot richtet sich sowohl an Neu- als auch Bestandskunden, wobei ein Aktionskredit einmal pro Kreditnehmer erhältlich ist. Für den smava-Negativzins-Kredit benötigt man eine sehr gute Bonität. Es gibt keine Nebenkosten. Eine Restschuldversicherung wird nicht angeboten. Das geliehene Geld kann frei verwendet werden. Eine vorzeitige Rückzahlung ist kostenfrei möglich. Wer die Bedingungen für den Kredit erfüllt, bekommt 46,20 Euro von smava geschenkt. Die Anzahl der Minuszins-Kredite ist unlimitiert. Der Negativzins-Kredit ist bis zum 31. März 2018 verfügbar.



Marketing mit dem Ziel Kosten für Kreditnehmer zu senken



Durch die anhaltende Niedrigzinsphase glauben viele Verbraucher, dass alle Kredite derzeit besonders günstig sind. Das ist leider ein teurer Trugschluss. Es gibt große Preisunterschiede: Für Dispokredite fallen im Bundesdurchschnitt 8,5 Prozent Zinsen an, bei Ratenkrediten sind es knapp 6 Prozent. Wer seinen Ratenkredit im Internet abschließt, zahlt rund 4 Prozent. Das zeigen Daten der Deutschen Bundesbank und des Kreditportals smava für das Kreditjahr 2017. "Uns ist es wichtig, Verbraucher für die Preisunterschiede bei Krediten zu sensibilisieren. Mit dem smava-Negativzins-Kredit gelingt uns das sehr gut. Bereits Hunderttausende Verbraucher haben bisher unseren Kreditvergleich genutzt und dadurch bis zu 2.000 Euro gespart", sagt Alexander Artopé. "Wir machen also Marketing mit dem Ziel, Kosten für Kreditnehmer zu senken. Denn wer sich Geld leihen muss, sollte nicht auch noch zu viel für Zinsen zahlen müssen." 46,20 Euro geschenkt, statt 86,18 Euro zahlen - smava-Negativzinskredit ist günstige Dispoalternative



Wer sein Konto überzieht, zahlt dafür laut Bundesbank im Bundesdurchschnitt effektiv 8,5 Prozent Zinsen. Bei einem Kreditbetrag von 1.000 Euro und einer Laufzeit von 12 Monaten ergeben sich dadurch Zins-Kosten von 86,18 Euro. Wer sich die 1.000 Euro mit dem smava-Negativzins-Kredit leiht, hat die Option den Kredit kostenfrei vorzeitig zurückzuzahlen und bekommt 46,20 Euro geschenkt.



Über smava



Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken. So können Verbraucher den günstigsten Kredit auswählen und direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von über 10.000 Euro spart ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davon alleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava 300 Mitarbeiter aus 36 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/ueber-smava.



