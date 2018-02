Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-26 / 15:27 *plenum AG auf erfolgreichem Wachstumskurs* *Die plenum AG realisiert in 2017 ein dynamisches Wachstum von über 20% und schließt das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis erfolgreich ab.* Mit einem Umsatzwachstum von gut 20% bestätigt die plenum AG den bereits in 2016 eingeschlagenen Wachstumskurs und erfüllt die für 2017 hoch gesteckten Ziele in allen Geschäftsfeldern nahezu vollständig. Das voraussichtlich solide positive Jahresergebnis ist, insbesondere im Zusammenhang mit den getätigten Wachstumsinvestitionen, ein großer Erfolg. Durch den anhaltenden regulatorischen und digitalen Veränderungsdruck in unseren Kernbranchen Kreditinstitute, Versicherungen sowie Energie & Mobilität befinden wir uns weiterhin in einem wachsenden Beratungsmarkt mit exzellenten Geschäftsmöglichkeiten für die plenum AG. Nachdem das Thema Outsourcing im vergangenen Jahr deutlich gestärkt wurde, soll das weitere Wachstum der Gesellschaft in den kommenden zwölf Monaten maßgeblich durch die Beratungssegmente "Bank- und Risikosteuerung" sowie das branchenübergreifende "IT-Management" getragen werden. Für beide Bereiche sind umfangreiche Recruiting- und Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Mit der verbesserten Lieferfähigkeit in diesem Spektrum sieht sich plenum auch in den Fragestellungen der übergreifenden Steuerung finanzieller und operativer Risiken ("Non Financial Risk") zukünftig sehr gut aufgestellt. Die im vergangenen Jahr durchgeführte Erhöhung des Kapitals gibt dem Management diesbezüglich einen breiten Handlungsrahmen für organisches Wachstum und zur Wahrnehmung alternativer Wachstumsoptionen, nicht zuletzt in den Geschäftsbereichen Energie & Mobilität sowie Versicherungen. Dementsprechend hat sich plenum für das laufende Geschäftsjahr wieder ambitionierte Ziele gesetzt. Die Gesellschaft strebt ein hohes, über dem Branchendurchschnitt liegendes Umsatzwachstum bei einer dynamischen Ergebnisentwicklung an. *über die plenum AG:* Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleitet und gestaltet plenum seit 30 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz. plenum besetzt die vier Schwerpunktthemen "Digitale Transformation", "Regulatorische Transformation", "IT-Management" und "Operational Excellence" und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten. Frankfurt am Main, 26. Februar 2018 Kontakt: plenum AG Investor Relations The Squaire West 15, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main EMail: aktie@plenum.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: plenum AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-02-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: plenum AG THE SQUAIRE 15 - Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69-6435524-40 Fax: +49 (0)69-6435524-60 E-Mail: aktie@plenum.de Internet: www.plenum.de ISIN: DE000A161Z44 WKN: A161Z4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 657831 2018-02-26

