Bern (ots) - Der ausserordentliche Frost im April 2017 hat

schweizweit grosse ungedeckte Schäden und Ernteausfälle verursacht.

Deshalb unterstützt fondssuisse stark betroffene

Landwirtschaftsbetriebe mit Beiträgen an die ausserordentlichen

Ertragsausfälle.



Die Frostschäden des Frühjahres 2017 haben viele Obst-, Beeren-

und Weinbauern stark getroffen. Insgesamt sind Schäden von über

siebzig Millionen Franken angemeldet worden, hauptsächlich aus der

West-, Nordwest- und Ostschweiz. In Zusammenarbeit mit den

zuständigen kantonalen Ämtern und landwirtschaftlichen Verbänden hat

fondssuisse die Schäden ermitteln lassen und seine Beiträge

festgesetzt. Die Beiträge erreichen die Summe von rund zwanzig

Millionen Franken und werden in diesen Tagen den Kantonen zur

Auszahlung an die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe überwiesen.



fondssuisse berücksichtigt mit dem Beitrag von zwanzig Millionen

Franken, wie schon beim Sturm Lothar 1999, Geschädigte eines

ausserordentlichen Naturereignisses zur Linderung von Härtefällen und

zur Sicherung von Existenzen. Dies entspricht dem Stiftungszweck und

entlastet indirekt die öffentliche Hand.



Schäden bei Dürre, Nässe oder Frost werden von fondssuisse

üblicherweise nicht berücksichtigt, denn sie gehören zu den normalen

Witterungsbedingungen. Beim Frühjahrsfrostereignis 2017 handelte es

sich aber um ein extremes, lange nicht vorgekommenes Ereignis mit

sehr grossen Schäden, die zum grössten Teil nicht versicherbar waren.

Solche extremen Naturereignisse dürften sich in Zukunft angesichts

des Klimawandels häufiger einstellen.



fondssuisse - hilft bei Elementarschäden seit 1901 fondssuisse ist

eine Stiftung. Sie leistet finanzielle Beiträge an Schäden, die durch

nicht vorhersehbare Naturereignisse verursacht wurden und für die

heute keine Versicherung abgeschlossen werden kann. fondssuisse hilft

dort, wo keine anderen Stellen oder Organisationen Hilfe leisten.

fondssuisse finanziert seine Leistungen aus dem vorhandenen Vermögen

und dem daraus fliessenden Ertrag; die Mittel stammen bis anhin aus

periodischen Zuwendungen der Schweizerischen Nationalbank.



