Ein Jahr nach Fonds-Auflage konnte die "Velten Strategie Deutschland" den Aktienmarkt hierzulande deutlich schlagen. Grund dafür ist eine stringent evidenzbasierte Aktien-Selektion, die bereits in einem Wikifolio im Jahr 2014 ihren Anfang nahm.Der Aktienfonds Velten Strategie Deutschland ISIN: DE000A2ATCU8) legt im ersten Jahr seines Bestehens mit 32 Prozent (Stand: Januar 2018) eine erstaunliche Performance hin, die den deutschen Aktienmarkt um 15 Prozent übertrifft . Eine weitere Besonderheit: Die Strategie von Dr. Robert Velten wurde bereits in einem Wikifolio seit 2014 erfolgreich eingesetzt, welche der Auflage des Investmentfonds vorausging.Fondsmanager Velten gelang dieser Erfolg durch eine stringente evidenzbasierte Aktienauswahl. Das bedeutet, "dass man sich vorher genau anschaut, was man macht", sagt Velten im Interview mit FinanceNewsTV auf dem Fonds Kongress in Mannheim (siehe Video am Ende des Artikels). Das Ziel dieser Vorgehensweise besteht darin, möglichst unabhängig von Anlagetrends und -Moden zu werden.

