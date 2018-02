Mit "Hallo Magenta" sollen Telekom-Kunden künftig daheim den Fernseher steuern. Wettbewerber Telefónica ist da schon einen Schritt weiter.

Schon als Amazon seinen intelligenten Lautsprecher Echo vorstellte, war Telekom-Chef Timotheus Höttges fasziniert. Nun hat er bald seinen eigenen. Wie der Bonner Konzern am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona, der weltgrößten Mobilfunkmesse, verkündete, will er im Sommer einen eigenen smarten Lautsprecher auf den Markt bringen.

Kunden sollen dann unter über den Lautsprecher telefonieren oder das Licht an und aus machen können, weil er auch als Steuerzentrale für das smarte Haus dienen soll. Auch der Fernseher soll sich dann darüber steuern lassen. Angesprochen wird er mit "Hallo Magenta". Damit macht die Telekom ihre Markenfarbe zum Namen - konkurrierende Sprachsteuerungen haben Namen wie Siri, Cortana oder Alexa.

Mit dem neuen, weißen Magenta-Lautsprecher wolle die Telekom jedoch nicht in den Wettbewerb mit Amazons Alexa treten, betonte Technik-Vorstand Claudia Nemat in Barcelona. Das Angebot sei komplementär, weil die Kunden auch die Dienste von Amazon auf das Gerät des Konzerns zuschalten können - wenn sie das denn wollen.

Denn die Bonner wollen auch mit dem Argument des starken europäischen Datenschutzes punkten. Andere Unternehmen wie etwa Versicherungen hätten bereits signalisiert, sie hätten Interesse an einer deutschen Sprachsteuerung, bei der die Daten nicht im Ausland landen.

Die neue Sprachsteuerung und den Smart Speaker hat die Telekom gemeinsam mit dem französischen Wettbewerber Orange entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...