Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem wurden die Ergebnisse des iF Design Award 2018 offiziell verkündet. Für den diesjährigen iF Design Award gab es 6.401 Produkteinreichungen von 2.955 Teilnehmern aus 54 Ländern weltweit. Vier MINISO-Produkte hatten rigorose Untersuchungen und Tests bestanden, sich von über 6.000 Produkten abgehoben und schließlich den iF Design Award erhalten.



Der iF Design Award ("iF") wurde 1953 mit dem Awards-Konzept "unabhängig, rigoros und zuverlässig" gegründet, und sein Ziel ist, das Bewusstsein der Menschen für Design zu erhöhen. Jedes der vier mit dem Award ausgezeichneten Produkte hat einen einfachen Designstil, der farbenfroh und lebendig ist, und bietet eine perfekte Kombination aus funktionaler, praktischer Anwendbarkeit und Ästhetik. Die "Water Cube"-Reihe ist beeindruckend und hinterlässt einen starken visuellen Eindruck. Sie ist einer der Verkaufsschlager von MINISO, mit weltweit über 9 Millionen verkauften Einheiten seit ihrer Markteinführung im Jahr 2017.



Herr Miyake Junya, der globale Mitbegründer und Chefdesigner von MINISO, wies darauf hin, dass MINISO an der Natur des Designs festhält und um ein einfaches und natürliches Design bemüht ist. Er hofft, die Verbraucher durch die einfache, aber lebendige Ästhetik des Designs von MINISO zu einem soliden Konsum zu führen und verficht gleichzeitig die Nachhaltigkeit als Lebenseinstellung.



MINISO erfüllt nicht nur die Bedürfnisse der Verbraucher, sondern übertrifft stets ihre Erwartungen, was eng mit der Beachtung des Designs und den Investitionen in das Design durch das Unternehmen zusammenhängt. Berichten zufolge betragen die Designkosten von MINISO über 100 Millionen RMB pro Jahr. Design erhöht den Mehrwert von Produkten. Nur wenn Verbraucher das Gefühl haben, dass der Wert des Produkts den Preis des Produkts weit übersteigt, sind sie bereit, für es zu zahlen. Ein gutes Produkt braucht ein gutes Design, und ein gutes Design braucht einen guten Designer. MINISO beschäftigt viele herausragende Designer aus der ganzen Welt. Sie kommen aus verschiedenen Ländern wie Dänemark, Schweden, Norwegen, Japan, Südkorea und China.



Ein gutes Produkt ist die stärkste Waffe für MINISO, um den internationalen Markt zu erkunden. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 hat MINISO in nur vier Jahren über 2.600 Geschäfte in 62 Ländern und Regionen eröffnet. MINISO ist bei Verbrauchern in der ganzen Welt beliebt und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/645411/MINISO_Water_Cube_Series.jpg



