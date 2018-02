Peter Altmaier bereitet sich aufs Wirtschaftsministerium vor. Auf dem CDU-Parteitag richten sich fast übertrieben große Hoffnungen auf ihn und das Amt, das der Partei statt des Finanzministeriums bleiben soll.

Inmitten des CDU-Präsidiums klatscht Peter Altmaier seiner Chefin entgegen. Der bisherige Kanzleramtsminister ist dort oben auf dem Podium der einzige, der sich ohne Sakko Luft in der Berliner Parteitagshalle verschafft. Die Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel hat soeben vor den Delegierten um Zustimmung zum Vertrag für eine erneute schwarz-rote-Bundeskoalition geworben. Richtig gut war die Rede nicht, doch lobend und argumentierend hat sie ihre Partei und alle Beteiligten der CDU in der Regierung auf ihre Seite gebeten.

Der Ton der Merkel-Rede passte zur "grummelnden" Stimmung, die bei den Christdemokraten herrscht, seit ihre Partei bei der Bundestagswahl schlecht abschnitt. In den fünf Monaten seither gerät erst jetzt eine neue Bundesregierung in den Blick - aber nur unter empfindlichen Zugeständnissen an einen Koalitionspartner SPD.

Besonders viel Platz bekam dabei Peter Altmaier, einer ihrer engsten Mitstreiter und früher bereits ihr Umweltminister. Weil die CDU das Finanzministerium verloren habe bei der Ressortaufteilung mit der SPD, komme nun dem ...

