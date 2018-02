Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"extreme" stark: Ex-Mountainbike-Profi Niels-Peter Jensen misst sich in Indien einen Tag lang mit den Muskelpaketen aus dem "Dorf der stärksten Männer". Was treibt die Menschen dort an, Tag für Tag an ihre Grenzen zu gehen? Die Antwort gibt es bei "extreme Living - mit Niels-Peter Jensen" ab Donnerstag, 1. März 2018, um 21:15 Uhr auf ProSieben MAXX.



Weitere Themen des Reportage-Magazins: Wie lebt man auf knappen drei Quadratmetern in der Megametropole Seoul? Welchen Einfluss haben Roboter bald auf unseren Alltag? Und wie schlägt man sich im "Tuk-Tuk" durch das Verkehrschaos von Mumbai?



"extreme Living - mit Niels-Peter Jensen" wird produziert von 7Stories GmbH - sechs Folgen ab 1. März 2018 immer donnerstags um 21:15 Uhr auf ProSieben MAXX.



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Constanze Wagner Tel. +49 [89] 9507-1125 Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben MAXX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110324 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110324.rss2