Dow Jones - Eine starke Vorstellung

Hallo am Nachmittag,

nach einer mehrtägigen Auszeit nahm der Dow Jones Industrial Average Index zum Vorwochenschluss noch einmal kräftig Fahrt auf und brach über den Widerstand bei 25.260 Punkten aus. Heute deutet sich eine positive Eröffnung an. Der Index dürfte also gleich die nächste technische Hürde in Angriff nehmen.

Bei 25.430 Punkten liegt das bisherige Verlaufshoch der Erholung. Ein Ausbruch darüber würde ein Fibonacci-Ziel bei 25.530 Punkten triggern. Dort könnte der Index etwas konsolidieren. Bestätigt er im Anschluss den Ausbruch über 25.430 Punkte und somit diese Marke auch als neue Unterstützung, besteht Anschlusspotenzial auf 25.700 und 25.848 bis 25.920 Punkte.

Stopps sind aufgrund der absolvierten Strecke am Freitag schon sehr weit entfernt, demzufolge müssten Long-Positionen klein ausfallen. Bei 24.900, etwas konservativer bei 24.797 Punkten, notieren wichtige Verlaufstiefs im Stundenchart, im Bereich derer Absicherungen möglich werden. Gerade unter 24.797 Punkten würde sich das Chartbild kurzfristig wieder eintrüben.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2018 - 23.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 23.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

