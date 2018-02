Es ist kein Geheimnis, dass Gilead Sciences (WKN:885823) führend in der Krebstherapie sein will, oder dass das Unternehmen bereit ist, dafür tief in die Taschen zu greifen. Letztes Jahr gab das Unternehmen 11,9 Milliarden US-Dollar aus, um Yescarta von Kite Pharma, eine Gentherapie für Non-Hodgkin-Lymphome, in die Hände zu bekommen. Bereits 2014 wurde das Interesse an Krebsmedikamenten durch die Markteinführung von Zydelig belegt, das für die Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie verwendet wird. Darüber hinaus enthüllte Gilead Sciences auf seiner Telefonkonferenz zum vierten Quartal letzten Monat, dass das Unternehmen seine Krebs-Pipeline weiter ausbauen möchte. Besonders ist das Unternehmen dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...