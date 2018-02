In seinem Brief an die Aktionäre hat Warren Buffett vor den hohen Unternehmensbewertungen gewarnt: "Es scheint, als seien Preise fast irrelevant für die Armee von optimistischen Käufern da draußen." Buffett sitzt mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway auf einem Berg von 116 Milliarden Dollar Bargeld, das für Investitionen zur Verfügung steht. Doch er findet...

Den vollständigen Artikel lesen ...