Der Euro ist heute, am Montag im späten europäischen Handel knapp unter die Marke von 1,23 Dollar gerutscht. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,2298 US-Dollar, nach 1,2346 Dollar am Vormittag.Wichtige Impulse blieben mangels neuer Daten bisher rar. In den Fokus rücken vor allem geldpolitische Termine. So spricht heute Nachmittag ...

