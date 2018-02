Hannover - Grundsätzlich bleiben die Wachstumsaussichten gut, auch wenn sich am aktuellen Rand etwas von dem überschwänglichen Optimismus der vergangenen Monate abzubauen scheint, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat Februar hätten sowohl das Unternehmens- und Verbrauchervertrauen nicht ganz die zuvor markierten Höchststände halten können. Dies werde sich auch in etwas schwächeren Zahlen der EU-Kommission zum Economic-Sentiment-Indikator widerspiegeln, der morgen zur Veröffentlichung anstehe. Der PMI Industrie sei im gleichen Monat ebenfalls leicht auf 58,5 Punkte zurückgefallen, gleiches gelte für den PMI Dienstleistungssektor (56,7).

