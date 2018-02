Der Brexit ist beschlossene Sache und sorgt nicht nur bei Politikern für Sorgenfalten. Auch BASF macht sich Gedanken um die Zukunft und der Chef Richard Carter kritisiert in einem Interview mit dem Handelsblatt den Umgang der Politik mit dem Thema. Laut ihm wird den Chemieriesen der Brexit enorm belasten, die Rede ist von Kosten in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro pro Jahr, hauptsächlich durch Zölle und Tarife sowie deren Umstellung und Verzögerungen in der Lieferkette.

